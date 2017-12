U2 a doborît recordul de spectatori pe Wembley

Trupa irlandeză U2 a stabilit, vineri seară, noul record de audienţă al stadionului Wembley din Londra - 88.000 de spectatori, cu 5.000 mai mulţi decît reuşise să adune Rod Stewart, în 1995. În privinţa numărului de concerte pe celebra arenă londoneză, lider în clasament este Michael Jackson, cu 15 apariţii, urmat de trupa Rolling Stones, cu 12. U2, care a cîntat din nou pe Wembley, sîmbătă seară, va trece pe locul trei, cu zece concerte, unul mai mult decît Madonna. Concertele U2 la Londra fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”No Line On The Horizon”. După ultimul show pe Wembley, irlandezii vor mai cînta în Europa la Glasgow, Sheffield şi Cardiff, după care vor traversa Oceanul, pentru o serie de concerte în SUA şi Canada.

Trupa new-wave U2, înfiinţată în 1978, este formată din Bono Vox (vocalist şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie). În 30 de ani de activitate, U2 a vîndut peste 140 de milioane de albume şi a cîştigat 22 de premii Grammy. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ”Pride (In the Name of Love)”, ”Desire”, ”One” şi ”With or Without You”. Album U2 ”The Joshua Tree” este considerat de mulţi specialişti drept cel mai bun din lume al anilor \'80.