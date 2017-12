U2 a lansat cel mai bun album şi cea mai bună piesă din 2009

Legendara trupă irlandeză a ocupat prima poziţie atât în clasamentul celor mai bune albume ale anului, cu discul “No Line on the Horizon”, cât şi în cel al celor mai bune cântece, cu piesa “Moment of Surrender”, topuri realizate de publicaţia de specialitate “Rolling Stone”. Ţintind în continuare spre glorie în muzica rock, Bono, Edge, Adam Clayton şi Larry Mullen Jr. au realizat cu albumul “No Line on the Horizon” - cel de-al 12-lea disc de studio, lansat în luna februarie - un material cu “simţ al dramei” care nu a putut fi egalat de nicio altă trupă de-a lungul întregului an, sunt de părere criticii revistei “Rolling Stone”. Următoarele locuri în topul celor mai bune albume au fost ocupate de Bruce Springsteen, cu “Working on a Dream” (locul 2), Phoenix – “Wolfgang Amadeus Phoenix” (locul 3), Jay-Z – “The Blueprint 3” (locul 4), Green Day – “21st Century Breakdown” (locul 5), Dirty Projectors – “Bitte Orca” (locul 6), Neko Case – “Middle Cyclone” (locul 7), The-Dream – “Love vs Money” (locul 8), The xx – “The xx” (locul 9) şi Sonic Youth – “The Eternal” (locul 10).

“Moment of Surrender”, a treia piesă de pe albumul “No Line on the Horizon” al celor de la U2 a fost prima în clasamentul celor mai bune piese ale anului 2009. Acesta a fost completat de Jay-Z feat. Alicia Keys cu “Empire State of Mind” (locul 2), Bruce Springsteen – “Outlaw Pete” (locul 3), Miley Cyrus – “Party in the USA” (locul 4), Phoenix – “1901” (locul 5), Pearl Jam – “The Fixer” (locul 6), Dirty Projectors – “Stillness is the Move” (locul 7), The Big Pink – “Dominoes” (locul 8), Yeah Yeah Yeahs – “Zero” (locul 9) şi Lady Gaga – “Bad Romance” (locul 10).