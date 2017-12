U2 îşi va lansa noul album în 2009

Viitorul material discografic al trupei irlandeze se numeşte ”No Line On The Horizon” şi va fi lansat la începutul lunii martie 2009. Cel de-al 12-lea album de studio al U2 era aşteptat să apară pe piaţă la sfîrşitul acestui an, dar trupa anunţa în septembrie că va amîna lansarea lui, pentru că doreşte să mai compună cîteva piese. Înregistrările au avut loc în Maroc, Dublin, New York şi Londra. Casa Interscope Records va lansa albumul pe data de 1 martie în SUA şi pe 2 martie în întreaga lume. Acest album urmează celui intitulat ”How To Dismantle An Atomic Bomb”, lansat la sfîrşitul anului 2004, care s-a vîndut în peste nouă milioane de exemplare în lumea întreagă. Totodată, ”How To Dismantle An Atomic Bomb” a fost al doilea material al trupei U2 premiat cu Grammy la categoria Albumul anului, după ”The Joshua Tree” în 1987.

Piesele pentru noul album au fost produse de mai vechii colaboratori ai trupei irlandeze, Brian Eno şi Daniel Lanois. Trupa U2 a decis să renunţe la includerea pe acest material discografic a pieselor înregistrate în 2006 alături de producătorul Rick Rubin, cel care a asigurat revenirea pe scena muzicală a lui Johnny Cash. Trupa irlandeză nu a anunţat, deocamdată, dacă va organiza un turneu mondial de promovare. Precedentul turneu mondial al trupei, Vertigo, pentru promovarea albumului ”How To Dismantle An Atomic Bomb”, s-a desfăşurat între martie 2005 şi decembrie 2006.