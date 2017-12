U2, la Festivalul Glastonbury

Trupa U2 va fi cap de afiş la cea de-a 40-a ediţie a Festivalului Glastonbury, urmând să concerteze pentru prima dată la acest festival pe 26 iunie. La festival vor participa circa 177.500 de persoane, biletele pentru eveniment fiind vândute încă de acum o lună, în doar 24 de ore de la punerea în vânzare!

U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, “The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei, după cum a apreciat revista “Rolling Stone”. Trupa U2 se află în prezent într-un nou turneu mondial, 360°, prin care promovează cel de-al 12-lea album de studio al său, “No Line On The Horizon”, lansat pe 2 martie. Potrivit specialiştilor, acest turneu ar putea deveni unul dintre cele mai profitabile din istorie. Cu încasări de 389 de milioane de dolari, precedentul turneu al trupei, Vertigo (2005 - 2006), este surclasat doar de cel mai recent turneu susţinut de Rolling Stones - \"A Bigger Bang\".

Festivalul Glastonbury este unul dintre cele mai mari evenimente desfăşurate în aer liber din lume. Festivalul găzduieşte numeroase concerte şi adună anual un public de circa 180.000 de spectatori. Anul trecut, la Glastonbury au concertat artişti precum Neil Young, The Specials, Lily Allen, Regina Spektor, Gabriella Cilmi, Björn Again, Bruce Springsteen, Kasabian, Dizzee Rascal, Spinal Tap, Eagles of Death Metal, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Jones, Amadou & Mariam, Status Quo.