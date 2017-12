Trupa U2 va lansa o ediţie aniversară a albumului ”Achtung Baby”, lansat în urmă cu 20 de ani, urmând să fie disponibil pe vinil, CD, DVD şi în format digital, alături de filmul documentar ”From the Sky Down”, din 31 octombrie. Înregistrat de-a lungul a şase luni, la Hansa Studio din Berlin şi la Windmill Lane, în Dublin, ”Achtung Baby” este cel de-al şaptelea album de studio al trupei U2. Produs de colaboratorii formaţiei, Daniel Lanois şi Brian Eno, alături de Steve Lillywhite, ”Achtung Baby” a fost editat de Flood, iar primul single a fost intitlulat ”The Fly”. Albumul include hiturile ”Mysterious Ways”, ”One”, ”Even Better than the Real Thing” şi ”Who\'s Gonna Ride Your Wild Horses”. Din perioada înregistrărilor s-au păstrat piese care nu au fost făcute publice niciodată până în prezent. Alături de materiale nelansate, imagini video, remixuri, B-side-uri şi documentare, un întreg album de demo-uri şi versiuni ale pieselor ce au ajuns pe albumul din 1991 a fost, de asemenea, descoperit. Cinci ediţii fizice, printre care cele pe vinil, CD, DVD şi format digital vor deveni disponibile. Detalii despre formate pot fi găsite pe site-ul achtungbaby.u2.com.

La începutul acestui an, trupa U2 a revenit la Hansa Studio din Berlin, pentru a vorbi despre ”Achtung Baby” în documentarul intitulat ”From the Sky Down”, regizat de Davis Guggenheim, câştigător al premiului Oscar pentru ”An Inconvenient Truth / Un adevăr incomod”. Filmul a fost selectat pentru a deschide Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, pe data de 8 septembrie.

În urmă cu 20 de ani, Bono descria albumul ”Achtung Baby” ca pe ”sunetul scos de patru bărbaţi care puneau la pământ ”Joshua Tree”, numele celui de-al cincilea album U2. Jon Pareles, critic de muzică al publicaţiei ”The New York Times” scria atunci că “lăsând la o parte trecutul şi înfruntând vechile formule, U2 a dat o şansă de supravieţuire anilor \'90”. Albumul a câştigat un premiu Grammy pentru Best Rock Performance şi a devenit unul dintre materialele discografice emblematice ale anilor ’90 şi ale carierei trupei U2.