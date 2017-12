U2 vrea să doneze scenele pe care concertează în timpul turneului

Trupa irlandeză U2 intenţionează să doneze scenele folosite pentru actualul turneu mondial, după încheierea seriei de concerte, acestea putînd deveni arene permanente pentru spectacole, amplasate în diverse parcuri din lume, a declarat arhitectul Mark Fisher, angajat de U2 pentru acest turneu. Rockerii irlandezi folosesc pentru actualul lor turneu mondial, 360° Tour, trei structuri diferite de scenă, fiecare avînd forma unei gheare gigantice. U2 va susţine primul concert în Marea Britanie, pe Wembley Stadium din Londra, la sfîrşitul acestei luni, urmînd să concerteze în Glasgow, Sheffield şi Cardiff. Trupa a concertat deja în mai multe oraşe europene şi va călători în SUA, în septembrie. Mark Fisher a explicat faptul că cele trei structuri de oţel, care au costat fiecare între 17.500 şi 23.000 de euro, sînt folosite în etape diferite ale acestui turneu mondial. O parte din aceste scene vor ajunge în Australia, iar o altă parte, în America de Sud, unde oamenii ar putea să le folosească ca pe nişte frumoase pavilioane amplasate în parcuri, în care pot fi organizate concerte, ele avînd posibilitatea să susţină 200 de tone de materiale suspendate de braţele lor. Sînt nişte obiecte foarte folositoare, a explicat arhitectul formaţiei irlandeze.

Cel de-al 12-lea album de studio semnat U2, ”No Line on the Horizon”, a fost lansat pe 2 martie şi este promovat şi printr-un turneu mondial - 360° Tour. Scenele folosite permit aşezarea publicului într-o configuraţie de 360 de grade. De asemenea, ecranele video folosite în timpul spectacolelor sînt cilindrice. Pentru realizarea scenei, formaţia a apelat la vechiul său colaborator, regizorul Willie Williams, care a lucrat împreună cu arhitectul Mark Fisher (ZooTV, PopMart, Elevation şi Vertigo) pentru a realiza acest design inovativ de 360˚, care permite o vizibilitate mai bună pentru public. Potrivit specialiştilor, acest turneu va fi unul dintre cele mai profitabile din istorie. Cu încasări de 389 de milioane de dolari, precedentul turneu al trupei, Vertigo (2005 - 2006), este surclasat doar de cel mai recent turneu susţinut de Rolling Stones - A Bigger Bang. Trupa rock U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, cînd membrii acesteia erau încă adolescenţi, fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, pînă la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decît cel obţinut de pe urma albumelor vîndute, pînă ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la eroi la superstaruri, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”.