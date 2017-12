UB40 a intrat în faliment

Un tribunal din oraşul britanic Birmingham a pronunţat, la sfârşitul săptămânii trecute, falimentul trupei de muzică raggae UB40. Cei patru membri rămaşi în componenţa grupului, saxofonistul Brian Travers, toboşarul Jimmy Brown, percuţionistul Norman Hassan şi trompetistul Terence Oswald, au fost declaraţi în stare de insolvenţă de acelaşi tribunal. Fostul solist al trupei, Ali Campbell, dar şi Mickey Virtue au părăsit grupul în anul 2008. ”Banii au fost motivul pentru care am plecat din trupă”, declara în luna iulie, Ali Campbell.

Grupul UB40, al cărui nume provine de la titlul unui formular (Unemployment Benefit form 40) al Departamentului pentru Sănătate şi Securitate Socială din Marea Britanie, a fost înfiinţat în anul 1978, în oraşul Birmingham. De-a lungul anilor, trupa britanică a lansat numeroase albume de studio şi compilaţii, a avut peste 40 de single-uri care au intrat în Top 40 UK şi a vândut peste 70 de milioane de discuri pe plan mondial. Printre piesele devenite clasice ale trupei UB40 se numără ”One in Ten”, ”Red Red Wine”, ”Don\'t Break My Heart” şi ”Can\'t Help Falling in Love”.