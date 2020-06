Uber se extinde în Constanța

Uber este disponibil în Constanța, începând de joi după-amiază, în contextul Constanța devine o destinație preferată atât de români, cât și de turiști din alte colțuri ale lumii.

La fel ca în celelalte orașe din România, șoferii parteneri din Constanța sunt licențiați pentru a transporta pasagerii în siguranță către destinațiile lor. În Constanța, Uber se lansează cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care oferă acces la curse convenabile și sigure și un timp de așteptare de doar câteva minute.

„Ne bucurăm să lansăm Uber în Constanța, un loc atât de drag românilor care îl aleg an de an ca destinație de vacanță, mai ales acum, când călătoriile internaționale nu sunt recomandate. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile locale pentru a oferi atât constănțenilor, cât și celor care vizitează orașul, o alternativă sigură de transport”, a declarat Nicoleta Diaconu, manager general Uber România, preluata de In cont (Stirile Pro TV)