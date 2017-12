UBS face noi concedieri

Acţiunile celei mai mari bănci din Elveţia, UBS AG, au recuperat la bursă o parte din pierderile suferite joi, în urma anunţului că a descoperit o tranzacţie neautorizată a unui trader de la divizia sa de investiţii, care a provocat băncii o pierdere de 2,28 miliarde de dolari. Vineri dimineaţă, acţiunile UBS au înregistrat la bursa de la Zurich o creştere de 2%, după declinul de 10% de joi. Poliţia din Londra l-a arestat şi îl interoghează pe traderul Kweku Adoboli, de 31 de ani, suspectat că a provocat pierderi masive băncii elveţiene. Ieri, poliţia britanică a anunţat că împotriva lui Kweku Adoboli au fost formulate acuzaţii oficiale de fraudă şi falsă evidenţă contabilă.

UBS a anunţat va face concedieri la divizia sa de investiţii, în urma acestui incident. Citând surse anonime, presa helvetă indică că pe data de 17 noiembrie UBS va anunţa reduceri masive de personal. Luna trecută, banca elveţiană a anunţat că a concediat 3.500 de angajaţi din cele 65.000 de locuri de muncă pe care le oferă în întreaga lume pentru a reduce costurile anual cu două miliarde de franci elveţieni. UBS a beneficiat, în luna octombrie 2008, de un plan de salvare în valoare de 60 miliarde de dolari, fonduri alocate de statul elveţian.

Incidentul înregistrat de banca elveţiană riscă să afecteze încrederea clienţilor în sistemul bancar. În plus, Moody\'s a a anunţat retrogradarea ratingurilor băncilor Societe Generale şi Credit Agricole pentru datoriile pe termen lung şi depozite, cu o treaptă, şi a menţinut sub supraveghere calificativul BNP Paribas, ca urmare a expunerii acestor bănci la economia Greciei. Ratingul Societe Generale a fost revizuit în scădere de la Aa2 la Aa3, iar perspectiva este în continuare negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. Moody\'s anticipează că impactul asupra calificativului de soliditate financiară va fi limitat la o singură treaptă. Pentru Credit Agricole, ratingul pentru datorii pe termen lung şi depozite a fost redus de la Aa1 la Aa2, iar cel privind soliditatea financiară de la C+ la C. Ratingul Aa2 al BNP Paribas pentru datorii pe termen lung şi depozite a fost menţinut sub supraveghere, în vederea unei posibile revizuiri în scădere. Profitabilitatea şi baza de capital a BNP Paribas îi permit să suporte expunerile din Grecia, Portugalia şi Irlanda, dar agenţia a extins evaluarea cu implicaţii negative a calificativului. Societe Generale este prezentă în România prin BRD, iar Credit Agricole prin divizia elenă Emporiki Bank.