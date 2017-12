Ucigaşi cu sânge rece, condamnaţi definitiv

Scandalurile între tinerii aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sunt o modă în localităţile rurale şi, de multe ori, conflictele devin sângeroase şi se termină cu moartea cuiva. O astfel de crimă a avut loc în seara de 11 noiembrie 2011, într-o discotecă din Adamclisi. Procurorii spun că agresorii, Ionuţ Adrian Matei, zis Iuţeală, de 21 de ani, şi Valentin Andrei Crişan, de 19 ani, l-au şicanat pe consăteanul lor, Cristian Alexandru Mitache, în vârstă de 21 ani, din cauza unor fete. Tânărul a ripostat verbal şi le-a cerut să-l lase în pace. Indivizii erau însă puşi pe harţă şi s-au certat toată seara cu Mitache. La un moment dat, acesta a preferat să plece acasă şi a părăsit localul. Matei şi Crişan l-au urmărit şi, pe drum, l-au atacat, lovindu-l cu două şipci rupte dintr-un gard, cu pumnii şi cu picioarele până când l-au lăsat aproape inconştient. Anchetatorii au stabilit că agresiunea a avut loc în prezenţa unui martor, care nu a reuşit să îi oprească pe cei doi bătăuşi. În timp ce era lovit cu bestialitate, Mitache le spunea într-una: „Nu mai daţi în mine, că mă omorâţi!”. După ce au văzut că victima nu mai mişcă, Matei şi Crişan s-au întors în bar şi s-au lăudat în faţa celor aflaţi în local cum l-au bătut pe Mitache. GĂSIT MORT ÎN PAT Cu ultimele puteri, tânărul bătut a ajuns acasă şi s-a întins în pat, unde a fost găsit mort a doua zi dimineaţă, de către bunicul său. „L-am strigat de câteva ori şi, când am văzut că nu răspunde, m-am dus la el în cameră. Am intrat şi m-am apropiat de pat. Credeam că doarme însă, când am pus mâna pe el, era rece ca gheaţa. Am văzut că îşi înghiţise limba şi atunci am fugit după ajutor”, a declarat Gheorghe Mitache, bunicul victimei. Agresorii au fost arestaţi după patru zile de la comiterea infracţiunii, însă nu au vrut să recunoască nimic. Puşi faţă în faţă cu martorii agresiunii şi cu cei care i-au auzit lăudându-se că l-au snopit în bătaie pe Mitache, Matei şi Crişan au recunoscut parţial ceea ce au făcut şi au dat vina unul pe celălalt. Ajuns în instanţă, Matei a negat orice implicare în comiterea crimei, în vreme ce Crişan a recunoscut acuzaţiile. La sfârşitul săptămânii trecute, cei doi au fost condamnaţi definitiv de instanţa supremă. Matei a primit 19 ani de detenţie şi Crişan - 14 ani de închisoare. În plus, ei trebuie să le dea mamei şi bunicului victimei 7.500 de lei daune materiale şi câte 25.000 de euro daune morale.