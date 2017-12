Ucigaşul fetiţei din 23 August revine în faţa instanţei

La începutul lunii septembrie a acestui an, Florin Gîju, tînărul condamnat la 15 ani pentru crimă şi tîlhărie, a contestat executarea pedepsei, cererea sa ajungînd pe rolul Tribunalului Constanţa. La o lună de la înregistrarea dosarului, instanţa intenţiona, ieri, să judece cauza, dar a lipsit avocatul din oficiu al inculpatului, iar completul a acordat un nou termen, pe 3 noiembrie. Iniţial, Gîju a primit 11 ani şi jumătate pentru omor şi cinci pentru tîlhărie şi a cerut contopirea pedepselor pentru a executa mai puţini ani de închisoare. Între timp s-a răzgîndit şi le cere magistraţilor să-şi ispăşească pedepsele separat. Cu alte cuvinte, doreşte să stea mai mult în penitenciar, unde are un acoperiş deasupra capului şi o farfurie cu mîncare. Gîju a avut primul conflict cu legea penală pe 12 iulie 2005, cînd avea 17 ani. La acea dată, împreună cu doi amici, Florentin Drăghici, de 17 ani, şi Marian Mihai, de 14 ani, toţi din Mangalia, au atacat-o pe Mihaela Pilaf, angajată a SRI, care se plimba pe plajă. Pentru a-i fura poşeta, adolescenţii au lovit-o pe turistă cu pumnii şi picioarele, ajutîndu-se şi de o bîtă lungă de aproape un metru. SRI-ista s-a luptat cu ei dar, la un moment dat, s-a prăbuşit inconştientă pe nisip, iar hoţii i-au luat geanta, două telefoane mobile şi au fugit. Mihaela Pilaf a fost transportată în stare gravă la spital, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-facial acut deschis, plagă şi fractură piramidală nazală cu înfundare şi plagă contuză în regiunea parieto-occipitală prin agresiune. Deşi era cercetat în stare de libertate pentru această tîlhărie, un an mai tîrziu, Gîju a omorît cu sadism o fetiţă doar pentru a-i lua telefonul mobil. Oribila crimă s-a petrecut pe 28 martie 2006, în localitatea 23 August. Potrivit rechizitoriului, cadavrul copilei de nouă ani a fost descoperit de nişte tractorişti lîngă gardul cimitirului musulman din comună. Procurorii spun că fetiţa avea capul afundat pe jumătate în pămînt şi zdrobit cu un bolovan de 44 de centimetri diametru şi greu de peste 20 de kg. În două ore, Gîju a fost prins, iar asupra sa a fost găsit telefonul mobil al fetiţei ucise. El le-a mărturisit anchetatorilor fără niciun fel de remuşcări fapta comisă. Cu o seninătate ieşită din comun, tînărul le-a povestit oamenilor legii cu lux de amănunte cele petrecute. El a observat-o pe fetiţă jucîndu-se cu un telefon cu clapetă şi a decis să o tîlhărească. În timp ce copila se afla în staţia de microbuz, cu intenţia de a merge la bunici, în localitatea Moşneni, pentru a se lăuda cu mobilul primit de la părinţi, tînărul a acostat-o, spunîndu-i că tatăl ei se află la un localnic, unde lucrează la renovarea casei acestuia şi o aşteaptă. Fetiţa l-a crezut şi a plecat spre locul respectiv. Florin Gîju a urmărit-o, iar în apropiere de cimitirul musulman a ajuns-o din urmă şi a atacat-o, încercînd să-i smulgă telefonul. Întrucît copila s-a opus din răsputeri, agresorul a început să o lovească cu pumnii şi cu picioarele, după care a violat-o şi a lovit-o în cap cu un pietroi. Potrivit procurorilor, Gîju a declarat că a mai apăsat de cîteva ori cu putere pe bolovan, pentru că a avut impresia că fata mai mişca şi a vrut să se convingă că este moartă. Înainte de a fugi, i-a furat fetei din haină şi suma de 200.000 lei vechi.