Ucis cu cinci lovituri de cuţit pentru… cinci lei

Cu mintea înceţoşată de alcool dar şi cu instincte criminale nepotolite în anii grei de închisoare, un bărbat din localitatea constănţeană Ion Corvin a recidivat şi şi-a ucis un consătean pentru a-l jefui. Sali Aptula, de 47 de ani, l-a înjunghiat pe Dumitru Oase, de 75 de ani, deoarece acesta a refuzat să îi dea 5 lei ca să-şi cumpere alcool. Crima a fost săvîrşită, joi seara, în jurul orei 18.00, într-o lizieră de pe marginea drumului ce duce spre satul Brebeni. Potrivit anchetatorilor, atît agresorul cît şi victima obişnuiau să vină la cîrciuma din Ion Corvin să se cinstească. Agresorul ştia că „Nea Mitică Albinaru”, cum era cunoscut bătrînul deoarece era crescător de albine, are mereu bani la el şi atunci i-a cerut un împrumut pentru că nu-i ajunsese cît băuse. Refuzul bătrînului l-a înfuriat şi l-a urmărit pe drum cerîndu-i din nou pensionarului bani, respectiv 5 lei pentru a-şi cumpăra băutură şi un pachet cu ţigări. Pensionarul nu l-a luat în seamă şi şi-a văzut de drum. Enervat la culme, bărbatul a scos un cuţit pe care îl avea la el şi l-a înjunghiat de cinci ori pe Oase, în zona cefei, a pieptului şi a spatelui. După ce victima s-a prăbuşit la pămînt într-o baltă de sînge, agresorul l-a scotocit în buzunare şi i-a luat din portofel toţi banii, adică 270 de lei, ceasul de la mînă şi o servietă plină cu produse alimentare, după care s-a făcut nevăzut. Victima a fost descoperită de un localnic, care a chemat imediat poliţia. Anchetatorii au prelevat probe şi amprente, iar în scurt timp, au reuşit să îl reţină şi pe făptaş, acasă la sora lui, în satul Brebeni. În timpul anchetei, agresorul a recunoscut că l-a ucis pe bătrîn dar şi că l-a jefuit. „L-am lovit cu cuţitul de mai multe ori. Apoi am lăsat servieta în pădure şi m-am dus acasă la sora mea, unde am ascuns cuţitul într-o pernă”, a declarat Sali Aptula. Procurorul a început urmărirea penală faţă de agresor sub acuzaţiile de omor deosebit de grav şi tîlhărie. Anchetatorii spun că bărbatul a mai fost condamnat pentru omor la 12 ani de închisoare, după ce şi-a ucis cu sînge rece soţia. El a fost încarcerat în Penitenciarul de la Poarta Albă pînă în anul 2000, cînd a fost eliberat condiţionat pentru bună purtare. Bărbatul era văcar în localitatea Ion Corvin, unde locuieşte fără forme legale, într-o cămăruţă amenajată.