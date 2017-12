Ucis de un mal de pământ

Un bărbat de 35 de ani, din Cuza Vodă, care săpa în căutare de fier vechi, a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ. Tragedia a avut loc, ieri după-amiază, în fosta groapă de gunoi din Ovidiu. Autorităţile au intrat în alertă după ce o persoană a sunat la 112 şi a anunţat că un bărbat a fost prins sub un mal de pământ. Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Constanţa a fost trimis în zonă însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l readuce la viaţă. Din cauza leziunilor grave suferite, victima, Mircea Dumitru, a decedat pe loc. „Eu eram la cinci metri de el. Malul i-a căzut direct în cap. Totul s-a întâmplat foarte repede şi nu a avut timp să se ferească. Am încercat să dau pământul la o parte, dar bolovanul era prea mare. Am strigat după ajutor şi au venit toţi băieţii. Am dat pământul la o parte şi l-am scos din groapă, dar nu mai respira“, a spus Grigore Constantin, un prieten al victimei. Martorii spun că Mircea Dumitru avea doi copii, iar soţia lui este plecată să muncească în străinătate. Mai mult, ei spun că banii obţinuţi din vânzarea fierului vechi pe care bărbatul reuşea să îl scoată din pământ erau singurul venit al familiei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din Ovidiu.

„MESERIE“ RISCANTĂ Un incident similar a avut loc, la începutul lunii martie, şi în Bărăganu. Atunci, un bărbat care tăia o conductă a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a rămas blocat la trei metri sub pământ. „Am intrat prin groapă şi am înaintat aproximativ 15 metri în conductă. La un moment dat, am reuşit să dau de victimă. Mi-a spus că se simte rău şi că este blocat, că nu se poate mişca. Am încercat să-l trag de acolo, dar nu am putut, aşa că am cerut ajutorul pompierilor militari. Mi-am luat inima în dinţi pentru că ştiam că trebuie să acţionăm cât mai rapid cu putinţă, mi-am asumat riscul şi am intrat din nou în conductă, alături de doi pompieri, fără de care nu aş fi putut face nimic. Am ajuns lângă bărbat şi am dat la o parte de pe el bolovanii de pământ şi l-am scos afară“, a povestit agentul Robert Sârbu, poliţiştul care l-a salvat pe hoţ.