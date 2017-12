Ucisă pentru bani şi aruncată în lizieră

Bănuielile anchetatorilor, care în baza probelor administrate la dosar nu mai sperau să o găsească în viaţă pe Lara Şaban, s-au adeverit, ieri dimineaţă, când cadavrul tinerei de 27 de ani, dispărută de aproape o lună, a fost descoperit într-o lizieră dintre Ovidiu şi Năvodari. Corpul neînsufleţit, împachetat în patru saci de plastic, de diferite grosimi, legat cu bandă adezivă, era aruncat printre tufişuri şi lăsat pradă animalelor. În urma necropsiei, medicii legişti au stabilit că Lara a murit pe loc, în urma unei singure lovituri cu un obiect contondent, cel mai probabil un ciocan, pe 3 mai, în jurul orei 18.00. Crima a avut loc într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu, din Constanţa, care este închiriat de un om de afaceri italian, amic cu George Davidescu, prietenul din copilărie al fratelui victimei. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca Lara să fi fost atrasă în acel loc de fratele ei, care i-a spus că a găsit un apartament, la un preţ foarte convenabil, pe care tânăra intenţiona să-l cumpere mamei sale. După ce au omorât-o, cei doi au şters urmele. „În acel apartament, am găsit o curăţenie destul de meticulos făcută. Erau însă urme de var proaspăt pe pereţi sub care, în spectru de lumină ultravioletă, au fost puse în evidenţă pete ce prezintă fluorescenţă gălbuie. S-au identificat pete şi stropi de culoare brun-roşcat, cu aspect de sânge coagulat. Lipseau o mochetă, o cuvertură de pe canapea şi un prosop”, a declarat procurorul de caz, Andrei Bodean. Oamenii legii au stabilit că, pe 3 mai, în jurul orei 22.30, victima a fost înfăşurată într-o pătură şi transportată până la lizieră cu un autoturism împrumutat de fratele ei, Gilberto Şaban, de la un prieten.

PISTE FALSE Cu toate că cei doi nu recunosc acuzaţiile aduse şi neagă cu vehemenţă că ar fi omorât-o la Lara, anchetatorii au probe solide împotriva lor. Oamenii legii spun că unele declaraţii date de Gilberto Şaban sunt contrazise de cele făcute de mama sa, dar şi de complicele său, George Davidescu. De asemenea, localizarea telefonului său nu corespunde cu zonele în care el a susţinut că se afla în diverse momente. El a încercat să îi conducă pe anchetatori pe piste false. „S-a interesat de mersul anchetei. Cerea detalii şi, ca orice rudă îngrijorată, încerca să afle ce am făcut, dacă avem amănunte. A lansat ideea unei răscumpărări. Trebuia să sune cineva, să ceară bani, să anunţe că o are pe victimă şi aşteaptă să fie răscumpărată. Dar nu suna nimeni. O mare perioadă de timp am fost şi noi încrezători că o vom găsi în viaţă, deşi indiciile iniţiale ne făceau să credem că era moartă încă din seara respectivă”, a declarat şeful Biroului de Investigaţii Criminale, cms. Lorin Ursa.

RÂVNEA LA LUX „Mobilul crimei este jaful. Banii trebuiau să fie luaţi de frate, numai că bona a anunţat foarte repede dispariţia ei, astfel că planul de a sustrage banii pentru achiziţionarea apartamenului a căzut”, a declarat şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cms. şef Valentin Burlacu. Potrivit declaraţiilor martorilor, relaţia familială a Larei nu era dintre cele mai bune, deşi aceasta îşi ajutase, de-a lungul timpului, cu bani, rudele. Îi vedea însă foarte rar, deoarece locuia în Turcia de aproape şapte ani şi avea o relaţie cu un important om de afaceri. Când s-a hotărât să se întoarcă în ţară pentru a-i achiziţiona mamei sale un apartament, ea a închiriat un avion particular şi a fost însoţită de o prietenă, C.S. Aceasta a declarat că Larei îi era teamă de reacţia mamei şi a fratelui, când aceştia ar fi aflat că apartamentul pe care urma să-l cumpere va fi trecut pe numele ei sau al fetiţei. Anchetatorii mai spun că, cu două zile înainte de dispariţie, Lara s-a certat cu mama ei pe tema achiziţionării apartamentului, iar tânăra a dat-o afară din casă pe cea care i-a dat viaţă. Mai mult, când a ajuns în Constanţa, Lara şi-a cumpărat un seif în care şi-a depozitat cei 122.000 de dolari cu care venise. Pentru a se deplasa, Lara avea la dispoziţie un Porsche Panamera. Potrivit anchetatorilor, Gilberto Şaban râvnea la viaţa de lux pe care o trăia Lara şi, cel mai probabil, pusese ochii pe bani, el neavând nici măcar loc de muncă.

CUM S-AU APĂRAT Gilberto Şaban şi George Davidescu au fost duşi, ieri, în faţa unui judecător cu propunere de arestare preventivă. În timpul audierilor, cei doi au negat cu vehemenţă uciderea Larei Şaban, iar în instanţă, cei doi au susţinut acelaşi lucru: nu ei au omorât-o! „Cei doi au declarat că au fost martori la moartea Larei Şaban. Ei susţin că aceasta ar fi fost omorâtă de doi cetăţeni turci, care au venit să vorbească cu Lara despre un proces de paternitate pe care aceasta i l-ar fi intentat omului de afaceri Huseizn Sipahi. Şaban şi Davidescu ar fi stat în sufragerie, iar Lara cu cei doi, pe hol. La un moment dat, au auzit o pocnitură şi au văzut-o pe victimă căzută într-o baltă de sânge. Sub ameninţarea că vor fi omorâţi ei şi familiile lor, Şaban şi Davidescu au făcut curăţenie şi au fost puşi să scape de cadavru. Pe drum, au fost urmăriţi de alţi patru cetăţeni turci, iar în momentul în care au oprit în acel loc dintre Năvodari şi Ovidiu, au fost obligaţi să arunce cadavrul în tufişuri”, a declarat avocata lui Gilberto Şaban, Ghiulfer Ismail. Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Gilberto Ghiunal Şaban, de 35 de ani, pentru comiterea infracţiunii de omor calificat şi deosebit de grav şi pe numele lui George Davidescu, de 31 de ani, pentru omor deosebit de grav.

SEMNE DE ÎNTREBARE „Conform tradiţiei musulmane, este inacceptabil ca un frate să îşi ucidă propria soră. Este un caz foarte complex, dar şi foarte ciudat. Ar fi mult prea simplu ca fratele ei să fie criminalul. Este posibil ca varianta pe care cei doi au prezentat-o instanţei să fie adevărată, iar faptul că acei turci i-au ameninţat că le ucid familiile să-i fi speriat. Totuşi, puteau să ceară ajutorul poliţiei, să le spună ce s-a întâmplat. La noi nu prea s-a mai întâmplat aşa ceva, o crimă la comandă. Poate este iubitul implicat, poate soţia acestuia. Nicio variantă nu este exclusă în acest caz. Cert este că anchetatorii nu i-au reţinut degeaba. Sunt multe semne de întrebare în acest caz”, a declarat cms şef Liviu Chesnoiu, expert poligraf.