Ucise de monoxidul de carbon

Cele trei fetiţe din Nicolae Bălcescu au murit din cauza intoxicării cu monoxid de carbon. Aceasta este concluzia medicilor legişti care au efectuat, vineri, autopsiile micuţelor. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că cercetările în acest caz sunt continuate de criminalişti pentru a se stabili dacă părinţii celor trei copii se fac vinovaţi sau nu de moartea acestora. „Fetiţele vor fi înmormântate luni după-amiază. De cele necesare s-a ocupat primarul localităţii, Viorel Bălan. După ceremonia religioasă vom organiza şi o pomană, aşa cum este creştineşte. Am început deja să căutăm un imobil în care să îi mutăm pe părinţi, mai ales că, din câte am aflat eu, mama va fi externată din spital mâine (n.r. - sâmbătă)”, a declarat viceprimarul localităţii Nicolae Bălcescu, Nicolae Ciocănete.

TRAGEDIA Fetiţele cu vârste cuprinsă între doi ani şi jumătate şi cinci ani au murit, joi dimineaţă, după ce patul în care dormeau a luat foc. „Am fost în spatele casei unde am tăiat lemne. Femeia, săraca de ea, trebuia să ducă lemnele în casă, iar eu am plecat după pâine. Când m-am întors, am văzut fumul, iar pe ea urlând. Am vrut să intru, dar nu am putut şi am fugit după ajutor“, a declarat Valentin Dobre, tatăl micuţelor. „Noi am ajuns în două minute. Am deschis geamurile, pentru că nu se putea vedea nimic înăuntru, şi am descărcat un stingător ca să nu se înteţească focul de la oxigen. Am spart uşa şi am încercat să intrăm, dar ne-a doborât fumul. Ne-am pus haine pe faţă şi aşa am reuşit să intrăm a doua oară. După doar câţiva paşi am dat de fetiţa cea mare, care era căzută în hol. Cred că a vrut să iasă din casă dar nu a mai reuşit, iar celelalte două fetiţe erau în patul care ardea mocnit. Le-am scos pe toate trei afară şi am încercat să le resuscităm, dar era prea târziu“, a povestit Antonică Consferenţ, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al primăriei Nicolae Bălcescu.