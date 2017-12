Ucraina cere ajutor financiar de urgență de la UE

Premierul ucrainean, Arseni Iațeniuk, a solicitat, luni, ajutor financiar de urgență de la UE pentru țara sa, afirmând că Guvernul de la Kiev face tot posibilul pentru a remedia problemele din economia țării, însă sprijinul extern este necesar.

UE, care anul trecut a oferit Kievului un pachet de credite și granturi de 12 miliarde de euro, condiționează asistența financiară de realizarea unor reforme esențiale pentru economia ucraineană. ”Vom face tot ce am promis, dar pentru a depăși această perioadă Ucraina are nevoie de un impuls și acest impuls este un nou pachet de asistență financiară”, a spus șeful Executivului ucrainean după discuțiile avute luni, la Bruxelles, cu oficiali UE. Săptămâna trecută, Arseni Iațeniuk a cerut organizarea unei conferințe internaționale a donatorilor, pentru a-i permite Ucrainei să strângă fondurile suplimentare de care are nevoie pentru a evita intrarea în incapacitate de plată. Premierul ucrainean a prezentat recent Parlamentului planurile de reformă economică ale Guvernului său, care includ revizuirea sistemului de taxe, creșterea tarifelor la energie și privatizarea firmelor de stat.

În luna aprilie a acestui an, FMI a decis să acorde Ucrainei un credit stand-by de 17 miliarde de dolari, în cadrul unui pachet internațional de 27 de miliarde de dolari destinat să o ajute să-și repună economia pe picioare. De la începutul programului de asistență financiară, în aprilie, Ucraina a primit două tranșe în valoare de 4,6 miliarde de dolari de la FMI. În prezent, rezervele valutare ale Ucrainei sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani, ca urmare a rambursării datoriilor pentru gazele naturale livrate de Rusia, dar și a eforturilor de susținere a cursului de schimb al hrivnei. În plus, economia ucraineană a fost afectată și de costul luptelor cu separatiștii din estul țării, unde conflictul a provocat închiderea oțelăriilor și a minelor, pe lângă distrugerea infrastructurilor în Lugansk și Donețk.