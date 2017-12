Ucraina vrea mediere internaţională şi bani

Circa 50.000 de persoane s-au adunat, ieri, în Piaţa Independenţei din centrul capitalei ucrainene Kiev, unde manifestaţiile continuă de două luni, protestatarii cerând demisia administraţiei numite de preşedintele Viktor Ianokovici. Opoziţia pro-europeană a prezentat manifestaţia de ieri drept „o reuniune de informare”. Mitingul a început cu discursurile unor preoţi greco-catolici şi ortodocşi, care au făcut apel la dreptate şi la unitate naţională în contextul crizei fără precedent cu care se confruntă ţara. Demonstraţiile de ieri au fost presărate cu tot felul de incidente. Un vehicul al ambasadei Canadei a fost incendiat, în ceea ce pare a fi un act de răzbunare faţă de susţinerea protestelor pro-europene. Totodată, un jurnalist rus şi un cameraman care transmiteau informaţii despre proteste au fost răpiţi de persoane rămase neidentificate şi au fost bătuţi. Nikita Perfilev este un jurnalist şi blogger care lucrează pentru site-ul Ridus, apropiat de opoziţia rusă.

ÎN LIPSĂ DE SOLUŢII Unul dintre liderii opoziţiei, Vitali Klitschko, a declarat, în cadrul Conferinţei pentru Securitate de la München, că, deocamdată, nu se conturează nicio soluţie la criza politică, în pofida negocierilor. Opoziţia a cerut mediere internaţională pentru a se evita interpretările divergente, dar şi asistenţă financiară. Aceste propuneri au fost abordate în discuţiile dintre reprezentanţii opoziţiei ucrainene şi şefii diplomaţiilor din SUA, Franţa şi Germania. Cu această ocazie, rivalitatea ruso-occidentală a revenit în prim-plan. Rusia a denunţat manifestaţiile ca fiind ilegale, în timp ce preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Duma de Stat, Aleksei Pucikov, a acuzat UE de „comportament colonizator” faţă de Ucraina.

Preşedintele Ianukovici îşi reia astăzi activitatea după o infecţie respiratorie acută. Acesta a intrat în concediu medical joi, la o zi după demisia Guvernului. Nu sunt însă previziuni prea optimiste cu privire la măsurile pe care administraţia sa intenţionează să le ia. Partidul fostului premier Iulia Timoşenko are cel mai negativ scenariu, care susţine instaurarea stării de urgenţă pentru a implementa măsuri speciale în scopul reprimării manifestaţiilor. „Ancheta Serviciului ucrainean de securitate privind presupusa tentativă ilegală de preluare a puterii este un element dintr-un scenariu de forţă pentru instaurarea stării de urgenţă”, a declarat Grigori Nemiria, un lider al partidului Batkivşcina. „Comunicatul Armatei, prin care i se cereau preşedintelui Viktor Ianukovici măsuri de urgenţă, este un alt element al acestui scenariu”, a adăugat Nemiria, deputat şi preşedintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Leonid Kojara, a declarat că opozantul Dmîtro Bulatov, operat după ce ar fi suferit torturi timp de o săptămână, este într-o stare bună de sănătate şi are doar „o zgârietură pe obraz”. „Se pare că povestea răpirii sale şi a presupuselor torturi pe care le-a suferit nu este deloc adevărată”, a declarat Leonid Kojara, în limba engleză, pentru canalul de televiziune al-Jazeera. „Ancheta continuă. Din punct de vedere fizic, bărbatul este în formă, are doar o zgârietură pe obraz”, a adăugat ministrul, intervievat pe marginea Conferinţei de Securitate de la München. Avocatul lui Dmîtro Bulatov, Ruslan Radeţki, declara sâmbătă, pentru AFP, că clientul său a fost operat cu o zi înainte şi era încă sub îngrijire intensivă. Germania s-a oferit să-l primească pentru tratament medical.

Militantul de opoziţie, în vârstă de 35 de ani, a povestit la posturi de televiziune că a fost răpit pe 22 ianuarie, la Kiev, şi abandonat într-o pădure după o săptămână, când a fost torturat, crucificat şi tăiat de necunoscuţi. Cazul său a şocat Europa şi SUA. Acest caz se adaugă altor răpiri, dintre care una mortală, ce au avut loc în timpul protestelor fără precedent care zguduie Ucraina din luna noiembrie, când preşedintele Viktor Ianukovici s-a întors spre Rusia, renunţând la o apropiere planificată de UE.