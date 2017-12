UDMR a înfiinţat Consiliul Autonomiei Culturale

UDMR are, începând de sâmbătă 14 aprilie, un Consiliu de Autonomie Culturală, un for de dialog cu societatea civilă şi cu reprezentanţii instituţiilor culturale şi de învăţământ, structura internă fiind înfiinţată la Cluj-Napoca. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că înfiinţarea acestui consiliu a fost iniţiată odată cu Legea minorităţilor, în urmă cu aproape şapte ani, şi a ţinut să precizeze că această structură nu va fi politizată. „Avem nevoie de for de dialog cu societatea civilă, un for de dialog cu reprezentanţii instituţiilor culturale, de învăţământ, instituţiilor ştiinţifice academice, unde putem formula, gândi, strategii culturale, strategii din domeniul învăţământului, cultural şi ştiinţific, şi, aşa cum este prevăzut în statutul nostru, era o obligativitate a conducerii UDMR de a înfiinţa această instituţie”, a spus Kelemen. Consiliul de Autonomie Culturală va fi condus de Szekely Istvan, secretarul-general adjunct al UDMR.