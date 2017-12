UDMR nu vede un impediment în a vota pentru un guvern restructurat

UDMR nu vedeun impediment în a vota în favoarea unui guvern restructurat, a declarat, astăzi, vicepreședintele Uniunii, Laszlo Borbely, remarcând faptul că „în momentul de faţă se pare că nici Opoziţia nu e foarte interesată de a guverna”. „Nu cred că va fi o problemă, chiar dacă suntem în Opoziţie, să votăm pentru noul Guvern, pentru că în momentul de faţă se pare că nici Opoziţia nu e foarte interesată de a guverna (...) În cadrul grupului parlamentar am avut o primă discuţie, dar eu nu văd un impediment în momentul de faţă să dăm vot favorabil pentru acest Guvern, evident că o decizie se va lua la nivelul UDMR”, a spus, la RFI, vicepreședintele UDMR. În ceea ce privește moțiunea de cenzură, Borbely a spus că, în acest moment, în Uniune nu se discută despre subiect, dar în februarie 2015, probabil cei din opoziție vor „căuta” UDMR pentru discuții și se va lua o decizie în consecință. De asemenea, liderul UDMR a precizat că formațiunea sa nu este interesată „acum” de participarea într-un guvern cu PNL și se concentrează pe obiectivul alegerilor locale și parlamentare din 2016. „Nu se pune problema, noi nu suntem interesaţi acum de o asemenea discuţie. Noi ne concentrăm pe ceea ce va trebui să însemne 2016, alegeri parlamentare şi locale, unde UDMR-ul trebuie să demonstreze că în continuare este acea forţă de care are nevoie politica din România, are nevoie să fie în Parlament minoritatea maghiară, în autorităţile locale şi să reprezentăm această minoritate", a mai declarat, la RFI, vicepreședintele UDMR. UDMR a decis la sfârșitul lunii noiembrie să părăsească coaliția la guvernare, hotărârea urmând să fie validată de Consiliul Reprezentanților Unionali, la ședința din 13 decembrie.