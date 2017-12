UDMR nu vrea o nouă lege a Sănătăţii în an electoral

UDMR spune că în legea Sănătăţii sunt subiecte sensibile, precum privatizarea caselor de sănătate, prin urmare reforma în acest domeniu nu trebuie făcută în an electoral, a anunţat liderul UDMR Laszlo Borbely, după o întâlnire a liderilor Uniunii cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI), Comisiei Europene (CE) şi Băncii Mondiale (BM). “Punctul nostru de vedere este foarte clar; am spus-o şi în Coaliţie şi am spus-o şi colegilor de la FMI, de la CE şi de la BM. Noi suntem de acord să discutăm despre reforma în sănătate cu asociaţiile profesionale şi cu toţi cei care sunt implicaţi, dar nu suntem de acord ca, în an electoral, să introducem unele chestiuni care ţin de sănătate. Un Guvern când ajunge la guvernare face şi decide unele măsuri care sunt sensibile, dar în an electoral se poate compromite, de fapt, reforma în sănătate din acest motiv, dacă introduci unele lucruri care nu sunt discutate cu toţi cei care sunt implicaţi. Continuăm aceste discuţii, dar atât şi nimic mai mult”, a declarat liderul UDMR.

Ca exemplu de obiecţii ale UDMR, Borbely a menţionat “privatizarea caselor de sănătate, unde şi FMI şi-a exprimat unele dubii, pentru că au fost ţări care le-au aplicat şi nu au fost foarte de succes”. Vicepreşedintele politic UDMR crede că, pe acest subiect, “poziţia noastră nu e mult diferită de cea a PDL, probabil e o nuanţă aici”. “Noi am spus şi (delegaţiei - n.r.) FMI, CE şi BM că trebuie să discutăm despre reforma în sănătate, dar considerăm că acum discuţia trebuie să fie în fază de dezbatere cu toate asociaţiile, cu cei care sunt implicaţi. Atât, în acest an. Acesta este punctul nostru de vedere, pe care nu ni-l schimbăm”, a arătat Borbely. “Vă închipuiţi ce şansă are această lege în an electoral, cu Opoziţia în grevă parlamentară”, a conchis acesta. Pe de altă parte, premierul Emil Boc a declarat la postul naţional de televiziune că România trebuie să aibă o nouă lege a sănătăţii, până la sfârşitul acestui an, precizând că actul normativ respectiv face parte din angajamentul luat faţă de FMI şi CE.