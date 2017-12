UDMR nu vrea vot la distanță de teama pierderii alegerilor?

10:36:25 / 30 Octombrie 2015

Nu vrea votul de la distanta UDMR

Nu vor ca au furat ca an codru,Romania timp de 25 de ani,cu toate partidele la conducere,si daca se aplica votul prin corespondenta se vor selectiona politicieni mai adevarati ai Romaniei,poate avem si noi sanse sa intram an randul lumi civilizate cat mai e timp.Ca de 25 de ani aceesti politicieni ne au facut de Kakat an vazul lumi.