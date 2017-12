UDMR, surprins de posibilitatea intrării în opoziţie

Liderii UDMR şi cei ai PD-L s-au întîllnit, ieri dimineaţă, pentru a negocia realizarea unei coaliţii guvernamentale. Preşedintele PD-L, Emil Boc, a declarat, după şedinţă, că opţiunea democrat-liberalilor este să aibă UDMR în orice formulă de guvernare pe care o vor concepe. La rîndul său, preşedintele UDMR, Marko Bela, a arătat că Uniunea ar fi dispusă să facă parte chiar şi dintr-un guvern minoritar, cu toate că în acest moment nu ar fi soluţia optimă, el afirmînd că, în această perioadă, este nevoie de o susţinere majoritară în Parlament. A urmat apoi Consiliul Permanent al UDMR, ai cărui membri au dat mandat preşedintelui şi conducerii UDMR să continue dialogul cu PD-L cu scopul constituirii unei coaliţii guvernamentale şi a “unui guvern stabil şi, dacă se poate, majoritar”. Întrebat ce partid ar prefera să facă parte din coaliţia de guvernare, alături de PD-L şi UDMR, Marko a răspuns: “Ar fi fost de dorit şi ar fi fost posibil un guvern PD-L-PNL-UDMR, pentru că atunci am fi creat o entitate, o majoritate guvernamentală de dreapta, din care două formaţiuni politice fac parte din Partidul Popular European”. După ce social-democraţii au decis să continue negocierile cu democrat-liberalii pentru constituirea unei majorităţi parlamentare, fără UDMR, Marko Bela a declarat că Uniunea nu se consideră exclusă de la negocieri: “Nu cred că PD-L se va dezice de înţelegerea cu UDMR. Nu înţeleg de ce a spus Geoană acest lucru, pentru că, în urmă cu doar cîteva zile, s-a arătat dispus să negocieze cu noi. Probabil că a vrut să condiţioneze negocierile PSD cu PD-L”. El a reamintit că reprezentanţii UDMR au discutat, în ultimele zile, doar cu cei de la PD-L, fără să fi avut convorbiri cu liderii social-democraţi. Marko Bela a subliniat că nu are nicio explicaţie referitoare la obiecţiile social-democraţilor faţă de UDMR. Mai mult, el a susţinut că nici Uniunea nu este prea dornică să colaboreze cu PSD, în condiţiile în care formaţiunea pe care o conduce ar fi dorit constituirea unei coaliţii de dreapta PDL-PNL-UDMR: “Din punctul de vedere al diferitelor priorităţi ar fi fost o alianţă mult mai compatibilă, dar, în acest moment, ţara are nevoie de guvern, avem nevoie de o guvernare stabilă şi majoritară şi fiecare trebuie să accepte un anumit compromis pentru a realiza acest scop”.