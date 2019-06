UDMR va vota la moţiunea de cenzură alături de opoziţie

Liderul UDMR, Kelemn Hunor, a declarat, după consultările cu Klaus Iohannis de la Cotroceni, de marți, că în acest moment nu există o majoritate parlamentară calculată a Opoziţiei cu susţinerea partidului său pentru a trece o moţiune de cenzură la adresa Guvernului. El a spus că UDMR va susţine însă demersul.

„O moţiune de cenzură este binevenită oricând. Nu neg că am avut discuţii cu PNL şi USR în această săptămână. Am făcut matematică cu ei. Nu există 233 de voturi nici cu noi. Acest lucru nu trebuie să conteze. Aseară am stat şi am calculat şi majoritate nu există", a declarat, marţi, Kelemen Hunor. Totodată, liderul UDMR a transmis că parlamentarii Uniunii vor susţine o moţiune de cenzură la adresa Guvernului şi se vor consulta pe textul moţiunii de PNL. „Când va exista un text, aşa cum mi-au promis colegii din PNL, trimit textul şi la noi şi la USR, noi probabil că vom avea propunere de text în continuarea textului lor. Suntem pregătiţi pentru a susţine o moţiune de cenzură. Nu avem o problemă“, a mai spus Kelemen Hunor.

Totodată, liderul minorităţii a mai adăugat că formaţiunea sa politică a prezentat preşedintelui o soluţie pentru rezolvarea problemei din Valea Uzului. "Am mai discutat şi despre problema Valea Uzului. Am spus preşedintelui cum se vede în acest moment. Am spus cum vedem noi rezolvarea situaţiei prin restabilirea ordinii şi prin scoaterea a ceea ce s-a construit ilegal în cimitir, extinderea cimitirului cu o nouă parcelă. Este o soluţie elegantă. Nimeni nu se opune să existe pentru memoria soldaţilor români undeva în acea zonă, chiar lângă cimitirul actual, o construcţie, dar nici pentru amintirea soldaţilor români nu este benefic să se ştie că sub aceste cruci există soldaţi dintr-o altă armată, din armata austro-ungară, îngropaţi. Executivul trebuie să găsească o soluţie, este responsabilitatea Executivului. Acolo unde legea a fost încălcată, ordinea legală trebuie restabilită. De aceea există Guvern. Acest lucru i-am spus şi preşedintelui", a declarat Kelemen Hunor. El a mai transmis că, momentan, preşedintele Iohannis nu a le-a dat celor de la UDMR un răspuns.