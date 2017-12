Udrea a trecut la „moda” tradițională românească

Când își dezvăluie unii candidați la Președinție „adevăratele” sentimente față de România? Răspunsul este evident - în apropierea campaniei electorale. De exemplu, președintele PMP, Elena Udrea, din dorința de a demonstra că este româncă pursânge și că sprijină valorile și tradițiile românești, a participat vineri la „Zilele Turzii”, unde și-a cumpărat de la o tarabă nu o geantă Louis Vuitton, ci o ie. Este un gest la care mulți români nici nu s-ar fi gândit vreodată, întrucât ia a costat doar 75 de lei. Cu această ocazie, prezidențiabila pemepistă a lăsat de înțeles că, în garderoba sa, ia ocupă un loc cel puțin la fel de important precum pantofii cu toc cui. „Am câte o ie din toate zonele ţării şi cred că am relansat această modă a iei româneşti. O să o port la Salina Turda şi la celelalte evenimente din oraş", a spus Udrea. Liderul PMP a mai vizitat o expoziție de flori, de unde a plecat cu brațele încărcate. Ea a primit un buchet, o coroniță și un ghiveci de mimoze din partea unor admiratori cu care, mai apoi, s-a și pozat. Se pare, însă, că Udrea, în ciuda formelor sale apetisante, nu este tocmai pe placul tuturor bărbaților, întrucât un localnic a huiduit-o, dar, cu ajutorul Poliției Locale, a fost înlăturat. Acum că vine campania electorală, este posibil ca în curând s-o mai vedem pe Elena Udrea la TV, cum am văzut-o și în campaniile precedente, punând varză la murat. Oare anul acesta i-o ieși?