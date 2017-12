Udrea: Am spus în 2010 să se reclame la DNA dacă cineva din MDRT cere bani sau se invocă numele meu

Elena Udrea a declarat astăzi, la ieşirea de la ICCJ, că în anul 2010, la o conferinţă, le-a spus celor din construcţii să reclame la DNA orice persoană din Ministerul Dezvoltării care le cere bani sau care invocă numele ei şi al vreunei firme care are legătură cu ea. "Vă aminţiţi, spre exemplu, că în 2010 am spus public, la o conferinţă cu Mediafax, constructurilor să meargă la DNA dacă cineva le cere şpagă în minister, să meargă la DNA dacă cineva le invocă numele meu în faţa lor, dacă cineva invocă numele vreunei firme care ar avea legătură cu mine. Pentru că lucrurile acestea sigur nu sunt adevărate sau, dacă este vorba despre o situaţie în care se cere şpagă, sigur lucrul acesta trebuie să fie reclamat DNA-ului. Aveam informaţii că lucrul acesta se petrecea în general", a spus Elena Udrea, la finalul şedinţei în care s-a judecat cererea DNA de arestare preventivă a sa în dosarul "Gala Bute". Elena Udrea s-a arătat dezamăgită de situaţia în care se află acum raportat la toate lucrurile bune pe care le-a făcut în mandatul de ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, adăugând că este dezamăgită şi de colaboratorii ei. "Lucrurile pe care le-am făcut ca ministru şi despre care eu sunt mândră de ceea ce am realizat, acum sunt lucrurile pe care le regret, în situaţia actuală. Îmi pare rău că toate acestea sunt puse sub semnul întrebării din cauza unora care nu au reuşit să înţeleagtă nici până astăzi care a fost rolul lor într-un minister, nici care a fost... Nu sunt cu ochii înlăcrimaţi, dar este trist să vezi că lucrurile pe care le-ai făcut cu bună-credinţă sunt puse sub semnul întrebării de oameni care au fost acolo, oameni din jurul tău care au fost acolo şi ştiu", a mai arătat Udrea. Ea a arătat că este dezamăgită de faptul că "o mulţime de bărbaţi susţin acum că nici nu respirau dacă nu-i lăsa să respire Elena Udrea".