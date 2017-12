Udrea ar vrea şi nu prea la Capitală

După ce a fost „ridicată” la rang de a doua Elena Ceauşescu, liderul PDL Bucureşti, Elena Udrea, a declarat, ieri, că, deşi nu exclude această variantă, este „puţin probabil” ca ea să fie candidatul PDL pentru Primăria Capitalei, la alegerile locale din anul 2012. Udrea a declarat că discuţia privind candidatura la Primăria Capitalei este „extrem de complicată”, apreciind că este momentul potrivit în interiorul partidului ca aceasă discuţie să se facă acum, pentru că mai este doar un an şi jumătate până la data alegerilor locale din 2012. „Trebuie să ştim exact cine este candidatul PDL. Trebuie să fie un candidat cu şanse, trebuie să candideze cel mai bun dintre noi. Mi se pare firesc să ne dorim să recâştigăm Capitala, cu atât mai mult cu cât este dureros pentru noi că am pierdut încrederea bucureştenilor. Faptul că nu am mai comunicat cu oamenii, faptul că nu am mai reuşit să stăm alături de ei, cum se întâmpla odată, i-a îndepărtat pe oameni de partidul nostru”, a adăugat liderul PDL Bucureşti. Elena Udrea a precizat că nu este exclus ca PDL să aibă un candidat din afara partidului - cineva din zona societăţii civile sau cineva din mediul de afaceri.