Udrea, către parlamentari: Am fost verificată la sânge și dezbrăcată, în arestul Poliției Capitalei

Elena Udrea a vorbit, luni, în plenul Camerei Deputaților, despre condițiile din arestul Poliției Capitalei, spunând că a fost ”verificată la sânge și dezbrăcată”, că a fost nevoită să pună un pet pe post de capac la toaletă pentru a opri șobolanii sau să riște să facă pneumonie din cauza curentului.

"Nu există nimeni în această țară care să poată spune vreodată că eu, Elena Udrea, am cerut cuiva să procedeze altfel decât cere legea, decât permite legea. Dragi colegi, îmi pare rău că îi dezamăgesc pe unii dintre dumneavoastră, chiar dacă e o metodă care pare să funcționeze. Nu mă voi da nici cu mir, nu voi citi nici acatiste, nu voi spune nici rugăciuni, n-ar fi corect nici față de mine, nici față de dumneavoastră, și nici față de românii care ne privesc", a declarat Elena Udrea, luni, în plenul Camerei Deputaţilor. Ea le-a vorbit colegilor săi şi despre condiţiile rele din arestul Poliţiei Capitalei - pereţi scorojiţi, geamuri care nu se închid sau şobolani, adăugând că a fost nevoită să pună o sticlă din plastic pe post de capac la toaletă ca să se păzească de şobolani. "Vreau să știți ce ați făcut cu votul din 9 februarie: ați votat trei cereri de arestare preventivă și o cerere de reținere, pe 10 februarie am fost reținută, iar pe 11 februarie am fost arestată pentru 30 de zile. Am fost dusă în arestul Poliției Capitalei, verificată la sânge și dezbrăcată. Dacă te spălai pe cap nu aveai acces la feon ca să te usuci și îți dădea șanse minim la o răceală, dacă nu cumva la pneumonie sau meningită", a mai spus Udrea în plenul Camerei Deputaţilor, care va vota o nouă cerere a DNA de arestare preventivă a deputatului pentru noi acuzaţii în dosarul "Gala Bute".