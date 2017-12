Udrea îşi „sfinţeşte” netul

În loc să se ocupe de dezvoltarea ţării şi de promovarea litoralului, se pare că, în ultima perioadă, ministrul Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, este mai activă pe site-urile de socializare decât ca membru al Guvernului. Astfel, Elena Udrea s-a lăudat pe Facebook că are cei mai mulţi fani dintre politicienii români. Udrea spune că, la un an de când are pagina pe Facebook, 20.000 de români o plac şi s-au împrietenit cu ea. Unii din admiraţie, alţii ca să critice sau ca să afle primii informaţii despre programul democrat liberalei. „În comparaţie cu paginile altor oameni politici activi, televiziuni sau publicaţii scrise, pagina mea a ajuns să aibă cel mai mare număr de fani. Este o dovada că dorinţa sinceră de a schimba lucrurile în bine se simte dincolo de ecranul calculatorului şi rezonează cu starea celor care citesc această pagină”, scrie Elena Udrea. Ea a precizat: „Sper să înţeleagă cât mai mulţi oameni pe viitor că „omul sfinţeşte locul” indiferent dacă acest loc este o pagină de Facebook, un minister, o primărie, un birou dintr-o companie sau o simplă locuinţă a unei familii”, spune Elena Udrea pe Facebook. Ministrul Elena Udrea ar putea fi ajunsă din urmă la numărul de fani pe reţeaua de socializare de liderul PNL Crin Antonescu, cu 19.698 de persoane. Însă, cel mai mare număr de fani pe Facebook îl are Remus Cernea, a cărui pagină, potrivt Facebrands.ro, are peste 30.000 de fani. Ion Iliescu este şi el pe Facebook, fără pagină dedicată fanilor, dar cu 4.778 de prieteni. Adrian Nastase este mai puţin popular decât Iliescu pe Facebook, cu 4.392 de prieteni. Liderul PSD Victor Ponta este şi el pe Facebook, însă numărul fanilor săi nu este vizibil.