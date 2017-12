Udrea, liberă în schimbul celei mai mari cauţiuni din istorie: 5 milioane de lei!

Elena Udrea a ieşit, vineri, în jurul orei 20.00, de la DNA, unde a stat aproximativ şase ore. Ea s-a dezlănţuit public şi a explicat că în dosarul cel nou, cel al creditului de la BRD pentru terenul care s-a dovedit a fi o investiţie păguboasă (citaţia a primit-o vineri, în timp ce se afla la DNA, unde era audiată în cel de-al treilea dosar, cel al vilei „Săbărel” din Eforie Sud - n.r.), s-a dispus măsura controlului judiciar pe cauţiune. „Cauţiunea este record pentru România: 5 milioane de lei!!! Asta în condiţiile în care DNA a pus sechestru pe toate bunurile pe care le am, mobiliare şi imobiliare. Este fără precedent. Cu menţiunea că trebuie depusă această sumă în cinci zile, din care trei sunt de weekend”, a spus Udrea, vizibil dărâmată de măsura impusă de procurori. Ea a explicat şi că „faptele sunt legate de modul în care s-a obţinut creditul acela de la BRD. Cred că DNA se ocupă de Elena Udrea şi, din când în când, mai apare câte un personaj pe aici. Cred că doamna procuror, aşa cum a şi spus, are directivă clară - dânsa se ocupă de Elena Udrea. Pe bandă rulantă. Eu nu înţeleg de ce trebuie să mi se pună o cauţiune 5 milioane de lei, mie, pentru o campanie electorală pe care am explicat-o. Cea din 2012. Am dat detalii concrete despre cum s-au cheltuit banii. Cert este că, din acest moment, eu nu mai am cum să mă apăr în faţa acestui sistem. Eu voi sesiza toate instituţiile internaţionale şi toate ambasadele. Nu se poate să linşezi un lider politic care a avut curajul să dezvăluie încrengăturile dintre DNA şi SRI”.

Apropiata lui Traian Băsescu a mai punctat și faptul că nu înţelege cum a ajuns în această postură, în condiţiile în care ”alţii” (referindu-se, evident, la foștii colegi din PDL - n.r.) au ajuns la DNA, dar nu au fost deranjaţi în niciun fel. „Este evident că mi se încalcă toate drepturile. Unii au plecat cu milioane de euro, iar în cazul meu, care am explicat toate detaliile, am spus lucruri adevărate, pe care le ştiam, s-a dispus o cauţiune de 5 milioane de lei. De la Pescariu şi de la Claudiu Florică voi încerca să mă împrumut. Promit”, a conchis Udrea.

POVESTEA CELUI DE-AL TREILEA DOSAR, VIZÂND VILA DIN EFORIE SUD Elena Udrea a fost audiată vineri, la DNA, aproape șase ore în cel de-al treilea dosar deschis de DNA pe numele său, în care este acuzată de luare de mită, trafic de influenţă și instigare la abuz în serviciu. Ea a arătat că nu a speriat-o niciodată gândul că ar putea să fie dusă în Arestul Capitalei, precizând că, din ce a aflat, i s-ar fi pregătit o cameră acolo. Printre acuzațiile aduse Elenei Udrea se numără cumpărarea prin interpuși a vilei Săbărel (cu o suprafață utilă de 700 de metri pătrați), din Eforie Sud, aflată în patrimoniul SC Carmen Silva 2000 SA. Potrivit anchetatorilor, Udrea "a solicitat vânzarea activului „Vila Săbărel” din Eforie Sud (achiziționată cu suma de 56.425 euro), prin metoda negocierii directe şi cu recunoaşterea unor investiţii în cuantum de aproximativ 7.284 de euro ce nu fuseseră realizate, către SC Romlit Spectrum SRL - o societate controlată de o persoană din anturajul său, firmă pe care a creditat-o prin intermediul unei rude, pentru achitarea sus-menţionată, fără a declara împrumutul acordat sau cumpărarea activului prin interpuşi", după cum se arată într-un comunicat de presă remis de DNA.

TEREN LUAT LA PREȚ SUBEVALUAT Învinuirile nu se opresc aici. DNA spune că Udrea și-ar fi exercitat influenţa asupra primarului din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, pentru a obţine cumpărarea, de către SC Romlit Spectrum SRL, a terenului aferent vilei Săbărel, în suprafață de 386 metri pătrați, prin negociere directă, la un preţ ce reprezenta aproximativ 50% din valoarea pieţei. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea lui Ovidiu Brăiloiu referitor la afirmațiile procurorilor DNA, dar acesta nu a putut fi contactat.

ACUZATĂ DE LUARE DE MITĂ Alt capăt de acuzare din dosarul instrumentat de DNA se referă la "pretinderea şi primirea unor foloase necuvenite de către Elena Udrea pentru exercitarea influenţei în legătură cu derularea contractului de vânzare-cumpărare de energie dintre SC Hidroelectrica SA şi o societate comercială", după cum se arată în comunicat. Procurorii spun că "în vara anului 2010, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, membru al Guvernului şi de persoană cu funcție de conducere în cadrul unui partid politic, având influență asupra factorilor de decizie din Ministerul Economiei și SC Hidroelectrica SA, a pretins de la un om de afaceri, prin intermediar, suma de 5 milioane de dolari americani, pentru a asigura firmei controlate de omul de afaceri derularea, în continuare, a contractului bilateral de vânzare-cumpărare de energie electrică cu SC Hidroelectrica SA", susține DNA. Anchetatorii spun că, la începutul anului 2012, Elena Udrea ar fi primit de la afacerist, prin intermediar, suma de 3.800.000 de dolari americani şi o creanță de 900.000 de euro pe care una dintre firmele controlate de acesta o deținea. DNA a cerut încuviințarea reținerii și arestării preventive a Elenei Udrea.

