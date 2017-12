Senatorul PSD Vasile Ion, tatăl jurnalistei Marie Jeanne Ion, se declară dezamăgit de atitudinea ministrului Elena Udrea, care nu a \"reparat\" afirmaţiile făcute la OTV, deşi în discuţia pe care au avut-o marţi i-ar fi dat de înţeles că va face acest lucru. \"M-am adresat Elenei Udrea pentru că este buzoiancă, pentru că este de vârstă apropiată cu Marie Jeanne şi pentru că este ministru. Am întrebat-o dacă este corect să facă astfel de afirmaţii. În urma discuţiei cu Elena Udrea am convenit să aducă o reparaţie la ce a afirmat. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Regret, pentru că este demnitar, este ministru şi fost şef al cancelariei prezidenţiale, iar asta ar presupune că are credibilitate\", a declarat senatorul de Buzău. El a spus că declaraţiile Elenei Udrea referitoare la răpirea jurnaliştilor în Irak contrazic de fapt actele de justiţie pronunţate în România. \"Ce a declarat Elena Udrea contrazice orice logică a celor întâmplate în România, contrazice chiar şi declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu. Omar Hayssam a fost condamnat pentru terorism. Ce spune ea înseamnă că nu s-a judecat bine. Mai reiese faptul că Omar Hayssam a avut complici, iar asta rezultă că justiţia română nu şi-a făcut bine treaba. Sunt lucruri care mă fac să mă întreb pentru ce toate aceste chestiuni reactualizate, cine şi ce urmăreşte. Sunt întrebări legate de documentele pe care eu le-am semnat la Cotroceni, întrebări legate de doctorul Yasin, care mi-a cerut o sumă de bani pentru a-şi asuma readucerea acestor tineri jurnalişti acasă. Îmi pun întrebări la care nu am răspunsuri pentru că nu ştiu ce s-a întâmplat acolo şi nici Marie Jeanne nu are răspunsuri pentru că nu ştie ce s-a întâmplat atunci în ţară\", a declarat Ion Vasile.