Udrea nu mai are nevoie de sfaturi de la Băsescu

Anunţ-şoc făcut de proaspătul preşedinte al PMP, Elena Udrea! Ea a declarat, ieri, că nu mai are nevoie de sfaturi de la Băsescu. Să înţelegem că, dacă s-a văzut cu sacii în căruţa PMP, acum dă bice cailor şi-l umple de praf pe cel care a (sus)ţinut-o de mânuţă în cele mai grele împrejurări din viaţa sa politică, cel care a încălcat Constituţia României pentru diafana blondă, cel care, practic, i-a făcut partid şi şi-a luat „la revedere“ de la perdeluţa PDL? Întrebată, într-o conferinţă de presă, dacă Traian Băsescu a dat sfaturi noii conduceri a PMP, Udrea a răspuns: ”Domnul preşedinte ne-a felicitat pentru modul în care s-a desfăşurat congresul, pentru rezultatele obţinute de fiecare dintre cei care au intrat în conducere şi... zâmbeam pentru că să mă întrebaţi pe mine, care de zece ani sunt unul dintre puţinii care au rămas în echipa preşedintelui, de sfaturi... probabil că pentru cei care sunt mai noi într-o echipă care îşi asumă să ducă mai departe viziunea lui Traian Băsescu pentru România”. Elena Udrea a admis, totuşi, că oricând mai este nevoie de sfaturi. ”Sigur, întotdeauna mai este loc şi de alte sfaturi, dar după zece ani în care am învăţat politică de la Traian Băsescu, de aceasta mă gândeam că eu mai puţin am nevoie de sfaturi, dar sunt colegi care au venit mai noi în echipă şi probabil că au”, a dat-o, uşor, Udrea la întors.