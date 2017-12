Udrea obligă hotelierii să funcţioneze în pierdere

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a descoperit care este principala problemă a litoralului românesc: hotelierii care nu vor să funcţioneze în pierdere. Demnitarul a declarat, ieri, că problemele de pe litoral se vor rezolva cu dificultate, pentru că hotelierii nu vor să deschidă unităţile de cazare pe toată durata sezonului estival. „Este foarte greu să rezolvi problema sezonului scurt al litoralului românesc atât timp cât hotelierii, după ce acum doi ani au impus regula ca unităţile să rămână deschise de la 1 mai la 30 septembrie, astăzi încep sa renunţe la această regulă”, a spus Elena Udrea. În condiţiile în care litoralul românesc beneficiază de doar trei luni (cel mult) de căldură, pentru a atrage turiştii este nevoie şi de alte atracţii decât nisipul şi marea, lucru pe care autorităţile locale au şi încercat să-l facă în staţiunea Mamaia. Din păcate, ministrul Turismului nu pare să înţeleagă acest lucru, ceea ce are ca efect slaba dezvoltare a celorlalte staţiuni de pe litoral şi, implicit, un număr redus de clienţi. În aceste condiţii, nu poţi cere unui hotelier să ţină deschis cinci luni, când el are clienţi doar pentru cel mult două luni. Niciun om de afaceri care se respectă nu ar accepta să funcţioneze în pierdere. Pentru a evita acest lucru, reprezentanţii Asociaţiei Litoral - Delta Dunării i-au cerut ministrului, în februarie, ca unităţile de cazare de pe litoral să fie deschise în etape, în funcţie de specificul fiecărei staţiuni şi nu de la 1 mai, aşa cum prevede legislaţia actuală. Pentru a dovedi faptul că situaţia financiară a instituţiei pe care o conduce nu este deloc de invidiat, aşa cum ar putea crede răuvoitorii, Elena Udrea a scris, pe blogul personal, că există multe acţiuni necesare ale Ministerului Turismului pe care trebuie să le finanţeze personal, pentru că nu găseşte finanţare în termenele legale, un exemplu în acest sens fiind Târgul Internaţional de la Berlin. „Am plecat cu bani de acasă pentru a oferi o recepţie partenerilor noştri, decisă pe ultima sută de metri, dar care, până la urmă, a fost înlocuită de un eveniment comun cu alte ţări participante”, povesteşte ministrul oricui este dispus să-i citească blogul. Ea a precizat că, în cadrul târgului, s-a discutat şi despre brandul turistic al ţării noastre, „care este foarte apreciat în afara României”. Atât de apreciat, am adăuga noi, încât numărul turiştilor scade de la an la an, iar pe piaţă circulă ghiduri care recomandă evitarea României de către turişti.