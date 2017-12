Udrea, reținută 24 de ore

05:12:38 / 11 Februarie 2015

Primitivi, salbatici, ferali, suboameni, etc - acestia sunteti voi, Rromarlanii!

Iar ura vostra impotriva Romanilor, este nebuna, nebuna, nebuna de legat! Nu inteleg de ce va e frica de comentariile Romanilor. In atmosfera animalica existenta in merdia rromarlanesti - decadenta, polologhie, nebunia RINOCERILOR ceausisti(Cristoiu, Bacanu. Nistorescu, Andronic, si altii), porno-sexomanie violenta inclusiv in "televiziuni", antiumanism, etc, a SABOTA comentarii romanesti, este de'un ridicol abisal. Smintitii, alogenii satanici, de la Muget Liber au mers pan'acolo, patrupezii grohaitori, ca au poluat computerul pe care'l folosesc in present, numai sa nu mai postez pe siteul lor(???) --- Si voi ati sters comentariile mele, in timp. De ce? Tot ce am scris s'a adeverit! Nu va veti vindeca niciodata de mania SLUGOIULUI! Nu va simtiti bine daca nu SUNTETI chinuiti, abuzati(sadomasochism). --- In aceste zile va terorizeaza SECRETEII lui Koldayi("Coldea"), Gaborul unguresc din Arad, pe care Bashitler l'a facut...generalabil. Koldayi, un sfertodoct, fara educatie) este agent jewnglishtanez. Si Woodry este agenta jewnglishtaneza(cum credeti ca a juns unde a ajuns sifilitica). Nu stie sa vorbeasca bine romaneste, dar aceasta oportunista abjecta(dupa ce a fost prostituata de "lux") a "absolvit" colegiul de aparare nationala(In 2005, Udrea began studies at the Carol I National Defence University, receiving a master's degree in Military Science in 2007.). Este posibil..."doamnelor, domnisoarelor si domnilor"(Ha, ce haios suna sa va spuna un om, asa)? Diploma in stiinta militara!! Haida de! Vad ca in articol se mentioneaza ceva si de Masonerie - in Rromarlania, orice Tzigan miliardar si'a tras si...grad de Mason. Ati facut de ras pana si Masoneria, ba, nerozilor! --- V'a terorizat Securitatea ceausista. Nu i'ati pedepsit. S'au metamorfozat in SECRETEII lui Asztalosz("Magureanu') si Maior - alt agent jewnglishtanez - unul de duzina -, dovada ca Amerikknarii l'au debarcat cand a carait maghraonul, ca merdia e PLINA de agenti acoperiti ce, n'asa, apara natiunebunimea rromarlaneasca! --- La puskarie cu Ciocanitoarea! Sa'i arunce Bashitler...bezele cu prastia! Doi misei, Bashitler-sugaciul de licurici si Ciocanitoarea, au...creat statul de drept; stat care, n'asa, isi papa copiii. Precum Cronos(ca tot I se spune Zeus betzivanului marinar). --- Una din legendele Olimpului spune ca Hidra bantuia in Lerna. Istoria a localizat Lerna in fosta Romanie(Dierna, Cerna). Nu intamplator. De fiecare data cand Poporul Roman a retezat un cap had al hadei Hidre, FIARA a fatat un altul si mai fioros. Actualul cap al Hidrei ce otraveste fosta Romanie, se numeste Koldayi(hidra, in ungureasca veche...Ha!)