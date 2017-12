Udrea s-a înscris în partidul lui Băsescu

08:51:04 / 31 Ianuarie 2014

Divorturile d-nei Udrea.

Doamnei Udrea a inceput sa devina dependenta de divorturi , de pantofii cu toc si genti Prada.Aceasta femeie politicianista,este uimitoare in nevoia ei de a fi in permanenta in centrul atentiei.Zbuciumul ei politico -sufletesc a fost amanat pana acum cind pe esicherul politic a rasarit un nou partid ca un ghiocel de primavare.Sicanele pe care le-a avut in PDL.nu prea mai prezenta interes,si nici partidul nu mai avea vana,asa ca a asteptatPMP-ul.Si, toata lumea ,crede ea, o aplauda la scena deschisa.Cert este faptul ca d-na si-a insusit bine spusele lui Malraux ,ca ,,nu poti fi martir fara spectatori''.De fapt este un adevarat curent de imagine ca politicienii devin sensibili numai daca in jurul lor este un numar ce depaseste 15-20 de persoane,si daca este si mass media,trusoul este complet.Daca spectatorii lipsesc ei sunt inlocuiti cu fantezia vanitatii afisatea pe facebook,cind se taie porcul sau cind uda florile .A fost impresionant cind d-na Udrea infasa bebelusul ,nu al ei,finutul, dupa ce a fost scos din cristelnita.Inscrierea in PMP a doamnei Udrea,se potriveste acestui partid mai ceva ca un rosu de buze pe gura unei babe dezapezite.Nu a facut altceva decit sa arunce verigheta si sa treaca inelele de pe degetele mainii stangi pe degetele de centru ale mainii drepte.Succes doamna Udrea !Incearca sa te urci pe capra sharetei acestui partid ,fugi de basmele adevarului si cauta-le pe cele ale minciunii,atit de odihnitoare si cu atat mai fermecatoare cind ni le spui tu.Si cand se vor indrepta lucrurile in societatea romaneasca sa -ti iei scaunul si sa urci pe spinarea cailor precum Apolon si sa fugi de acest mestesug numit politica facut pentru altii.