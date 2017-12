Udrea se declară şefă peste banii noştri

După ce au ciuntit bugetele locale cât au putut de mult, după ce le-au dat în cap administraţiilor locale şi salariaţilor din sistemul bugetar, şi aşa sărăcite, mai nou, autorităţile publice locale vor reabilita faţadele clădirilor private din bugetul propriu, urmând să recupereze banii de la proprietari, inclusiv prin executare silită, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale. În ceea ce priveşte proiectul de reabilitare termică al blocurilor de locuinţe, ministrul s-a arătat nemulţumit de ritmul în care se desfăşoară aceste lucrări, adică foarte lent. „România are trei milioane de apartamente. Anul trecut s-au reabilitat termic 24.000 de apartamente. În ritmul acesta, în minim o sută de ani le terminăm pe toate. Am preluat propunerea constructorilor, am gândit un program nou, OUG nr. 69/2010, prin care am introdus posiblitatea ca asociaţiile de proprietari, dar şi proprietarii de locuinţe unifamiliale să îşi poată reabilita termic locuinţele prin credite garantate de stat. Lucrăm cu CEC şi Banca Comercială Română (BCR). Încă nu are succesul pe care am contat“, a afirmat Udrea. Şi nici nu-l va avea atâta vreme cât un sfert din populaţia României câştigă salarii mizere din cauza politicii actualului guvern. În opinia ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, acest program nou le dă posibilitatea proprietarilor să controleze preţul lucrărilor.