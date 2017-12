Udrea se disculpă

Prezentă la un seminar desfăşurat în Bucureşti pe tema construcţiilor, ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, a simţit nevoia să precizeze faptul că nu are nicio firmă de construcţii care îşi desfăşoară activitatea în Craiova, chiar dacă nu a fost întrebată de acest lucru. Ea a declarat: \"Nu am nicio legătură cu firme de construcţii, nici direct, nici indirect şi nici prin interpuşi. Vă rog ca, dacă cineva vă spune că o companie aparţine Elenei Udrea, să semnaleze la DNA”. Mai mult sau mai puţin interesaţi, cei prezenţi la seminarul Mediafax Talks about Construction Time Again, au ascultat declaraţia ministrului şi au continuat apoi discuţiile pentru care veniseră de fapt acolo: probleme reale ale pieţei firmelor de construcţii. Senatorul PSD Olguţa Vasilescu a sugerat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, că ar exista o legătură între arestarea primarului Craiovei, Antonie Solomon (PD-L), şi faptul că “firmele Elenei Udrea” care lucrau în Craiova ar fi fost “scoase de pe piaţă”.