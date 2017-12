Udrea se laudă cu munca altora

Ministrul Turismului, Elena Udrea, demonstrează că are grave probleme atât cu memoria, cât şi cu percepţia realităţii. Demnitarul a declarat că Delta Dunării a înregistrat, în primele nouă luni ale anului, cea mai mare creştere a numărului de turişti străini, respectiv de 45%, ceea ce, în opinia ministrului Udrea, este o dovadă a faptului că „acolo unde pune mâna Ministerul Transporturilor se face treabă”. Potrivit datelor Ministerului Turismului, Delta Dunării a revenit în topul destinaţiilor turistice cu „cea mai mare creştere a numărului de turişti străini, în timp ce staţiunile balneare au înregistrat cele mai mari creşteri în preferinţele turiştilor români”. „Vorbim despre o creştere de aproape 50% a turismului în Delta Dunării, într-un singur an! Vorbim clar despre o relansare a turismului românesc pe toate aceste sectoare şi despre o construcţie solidă a căror rezultate vor fi din ce în ce mai vizibile în perioada imediat următoare. Mă bucură să spun că, aşa cum zice o vorbă românească, acolo unde pune mâna Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se face treabă”, a declarat Udrea. Din păcate, ceea ce ministrul a omis să spună este că nici pentru Delta Dunării şi nici pentru turismul balnear, ministerul condus de ea nu a făcut mare lucru, meritul principal pentru creşterea numărului de turişti aparţinând asociaţiilor de promovare a turismului şi campaniilor lansate de acestea pentru turiştii români. În plus, faptul că buzunarele românilor sunt mult mai goale a făcut ca tot mai mulţi să renunţe la vacanţele în străinătate şi să aleagă destinaţii din România.