Udrea, Şeitan şi Berceanu, datori vânduţi la stat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu îi iartă nici pe miniştri. Inspectorii fiscali au descoperit că trei dintre membrii Cabinetului Boc, de altfel nume grele în PD-L, sunt acţionari la firme cu datorii cumulate de peste 700.000 de lei. Este vorba despre ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, ministrul Turismului şi Dezvoltării, Elena Udrea, şi ministrul Muncii, Mihai Şeitan. Udrea deţine 50% din acţiunile firmei Dalli Internaţional Co, societate ce se află în registrul datornicilor la fisc cu aproape 600 de lei, astfel că firma ar putea fi executată silit. Udrea susţine că firma sa nu este datoare şi dă vina pe sistemul computerizat al ANAF. Berceanu este acţionar majoritar la firma AVI SRL, societate cu datorii de aproape jumătate de milion de lei la stat. Şi ministrul Şeitan deţine 12,2% dintr-o firmă de brokeraj, la care a şi fost angajat, pînă în urmă cu un an. Societatea are datorii de peste 250.000 de lei către stat. Ei au promis că datoriile vor fi plătite.