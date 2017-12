Udrea vrea audit intern în PDL Bucureşti

Preşedintele interimar al PDL Bucureşti, Elena Udrea, scrie, într-o postare pe blogul său, că, în şedinţa de duminică a conducerii filialei, s-a decis realizarea unui audit intern pentru a se cunoaşte care este situaţia reală a filialei, dar şi organizarea unui recensământ al numărului de membri activi. „PDL nu mai este locomotiva schimbării în Bucureşti şi o să avem mult de muncă. Le-am spus asta tuturor celor prezenţi la întâlnirea de ieri. Am luat decizia de a face un sondaj pentru a vedea cum stă partidul în opţiunile bucureştenilor“, anunţă preşedintele interimar al filialei, care a preluat conducerea de la Liviu Negoiţă. În postarea sa, Udrea prezintă din nou concluziile primei şedinţe a organizaţiei PDL Bucureşti, care a avut loc duminică: „PDL trebuie să se reîndrepte către oameni; PDL Bucureşti trebuie să fie din nou aproape de cetăţenii Capitalei“. În plus, ea adaugă că, sub conducerea sa, „implicarea şi competenţa profesională sunt criteriile pe baza cărora se va face ascensiunea în organizaţia PDL Bucureşti, iar nu vechimea“.