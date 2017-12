Udrea vrea la Cotroceni, dar nu spune cu voce tare

Încă din momentul lansării candidaturii lui Cristian Diaconescu la prezidențiale din partea PMP, am spus că cel pe care Traian Băsescu l-a prezentat și susținut pentru această funcție va face, în timp util, un pas în spate, iar locul său va fi luat de altcineva. Am spus și că declarațiile lui Diaconescu privind susținerea de care beneficiază din partea PMP și a lui Băsescu nu fac altceva decât să pregătească o ieșire a sa din cursa prezidențială. În susținerea acestor ipoteze vin evenimentele din ultimele trei zile. Marți, președintele organizației de femei a PMP, Ruxandra Dragomir, spunea că strângerea de semnături pentru Cristian Diaconescu merge greoi și că nu se știe dacă vor fi adunate toate iscăliturile necesare (200.000) pentru ca el să intre în competiția electorală. Miercuri, cele două Elene ale lui Băsescu (Elena Băsescu și Elena Udrea) au sărit una la gâtul celeilalte pentru prima dată în cei 10 ani de regim Traian Băsescu. Dacă EBA spunea că strângerea de semnături merge dificil pentru că Udrea le-ar fi interzis pemepiștilor din teritoriu să adune iscălituri pentru Diaconescu, președintele PMP i-a reproșat mezinei familiei Băsescu că a fost greșit informată și că acest lucru se datorează faptului că nu prea a dat pe la partid. Tot scandalul s-a iscat pe fondul unor declarații ale Elenei Udrea, care a spus că, dacă partidul îi va cere să candideze, ea nu va refuza (sună a Crin Antonescu această declarație, dacă ne aducem bine aminte). Ieri, însă, a venit și o confirmare concretă a faptului că Diaconescu nu are susținerea integrală a partidului și că se pregătește debarcarea sa. Filiala Mehedinți a PMP a fost prima care a spus că va promova o eventuală candidatură a Elenei Udrea la prezidențiale. Liderul filialei PMP Mehedinţi, Eugen Golea, a spus că, până acum, s-au strâns peste o mie de semnături pentru Cristian Diaconescu, dar că „foarte multă lume nu-l cunoaşte” și că „nu ia atitudine publică faţă de temele zilei din politică“.

PĂSTREAZĂ APARENȚELE Pentru că scandalul a escaladat în ultimele zile și pentru că, probabil, nu ar fi vrut să fie un candidat la Președinție venit pe fondul unor dispute, Udrea a încercat, ieri, să calmeze spiritele: „Recomand celor care s-au aprins cu privire la candidatul PMP să se calmeze puțin“. „Pentru unii, a candida la Președinția României este echivalent cu a ocupa deja fotoliul de președinte. Deci, ar rămâne doar să fii suficient de abil pentru a fi tu cel care candidează, în rest lucrurile sunt rezolvate. De aici patima lor față de cine să fie candidatul“, a declarat Udrea. Nici reacțiile prezidențiabilului PMP nu s-au lăsat așteptate, cu toate că ecoul lor a fost mai mic decât cel al șefei sale de partid. Cum ar fi putut fi altfel decât așa, mai ales că a ieșit la înaintare lăudând-o în stil comunist... Nu a ezitat însă să-i facă mincinoși (după modelul Traian Băsescu) pe cei care au spus că nu s-au strâns prea multe semnături pentru el. Mai mult, Cristian Diaconescu a declarat că cei care îi contestă intenția de a candida sunt cei care, de fapt, nu ar fi de acord cu subiectul confiscării averilor ilicite, pe care l-a adus în discuție zilele trecute.

REACȚII Evident că scandalul din ultimele zile a fost comentat și de adversarii politici ai lui Diaconescu. Dacă unii o văd în stare pe Udrea să-l saboteze pe Diaconescu, alții spun că ea nu ar fi un candidat viabil, cu șanse reale de reușită în cursa prezidențială. „Din punctul meu de vedere, șansele Elenei Udrea sunt foarte reduse la prezidențiale, pentru că și PMP a scăzut în preferințele electoratului. Ea e mai cunoscută, dar are un potențial negativ mult mai mare. Nu are de unde să crească, nu există potențial de creștere“, a afirmat vicepreședinte PDL Sulfina Barbu. Nu este singura care a beștelit-o pe Udrea. Prim-vicepreședinte PDL Andreea Paul a spus că totul nu a fost decât un banal joc și că nu este o surpriză. „Este un joc politic, de fațadă. Nu sunt adepta politicii andrelelor, a parapantelor“, a mai spus Andreea Paul. Pedeliștii nu sunt singurii care au vorbit ieri despre întorsături cu privire la candidații pentru funcția prezidențială. Ioan Ghișe a lansat un scenariu inedit pentru conformația luptei electorale pentru Președinție. Potrivit acestuia, „probabil se va ajunge la momentul când va fi retras și Klaus Iohannis ca să rămână Elena Udrea singurul contracandidat al lui Ponta”. „Se petrec planurile lui Băsescu de a o promova pe Udrea. E o degringoladă în PMP. Cunoscându-l pe Băsescu, cred că este ceva ce el a premeditat. Potențialul PMP s-a văzut la europarlamentare”, a declarat Ghișe. El a adăugat că așteaptă cu nerăbdare începutul săptămânii viitoare, când se va afla cine va candida cu adevărat din partea PMP.