UDTR, în casă nouă

Etnicii turci au sărbătorit, ieri, 20 de ani de la înfiinţarea Uniunii Democrate a Turcilor din România (UDTR), prilej cu care au inaugurat şi noul sediu central al Uniunii. Panglica inaugurală a fost tăiată de preşedintele UDTR, Fedbi Osman, alături de ministrul român al Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, şi omologul său turc Binali Yldirim. Pentru că formaţiunea sa a sprijinit încă de la început Guvernul aflat sub bagheta magică a lui Traian Băsescu, liderul UDTR Fedbi Osman le-a mulţumit Ancăi Boagiu şi colegilor săi pentru ajutorul acordat în vederea achiziţionării noului sediu. Liderul UDTR a uitat probabil că aceiaşi guvernanţi au cerut înapoi, acum aprox. o lună, banii cheltuiţi pe noul sediu, chiar dacă acele fonduri proveneau din rezervele făcute de reprezentanţii minorităţilor de la an la an. Ca şi şeful său Băsescu, Boagiu a declarat că la Constanţa se simte acasă, numai că, după cum se pare, cei doi au o ciudată noţiune despre termenul „acasă“, pentru că mare parte din ura pedelistă se îndreaptă către Constanţa şi către locuitorii ei. Trecând peste alte detalii care nu merită menţionate, Boagiu a mai spus că oraşul Constanţa rămâne un teritoriu al unităţii în diversitate. La rândul său, ministrul turc al Transporturilor le-a spus membrilor UDTR că fiecare membru al Uniunii care îşi desfăşoară activitatea în noul sediu este considerat un ambasador al Turciei în România.