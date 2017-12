UDTR sărbătoreşte Ziua Mamei

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) marchează, duminică, \"Ziua Mamei în Turcia\", printr-o serie de manifestări culturale dedicate mamelor. Cu această ocazie se va desfăşura simpozionul cu tema: \"Ziua Mamei în lumea turcă\" şi va fi vernisată o expoziţie de ţesături şi obiecte de artizanat vechi de peste 100 de ani. Participantele la eveniment vor degusta din produsele culinare tradiţionale turceşti şi cele mai savuroase vor fi premiate. Manifestarea este organizată de comisia de femei din cadrul UDTR şi va reuni peste 150 de participante din cadrul comunităţii turce din Constanţa. \"Anneler Gunu\" se sărbătoreşte în Republica Turcia, în fiecare an, în a doua duminică din luna mai. Sărbătoarea îşi are originile în Grecia Antică, unde, în fiecare an, se organiza un festival dedicat zeiţei Pămîntului, Rhea, soţia lui Cronos. În 1914, preşedintele american Woodrow Wilson a proclamat cea de-a doua duminică din luna mai drept ziua naţională a mamei în SUA şi, de atunci, aceasta este sărbătorită şi în ţări precum: Canada, Australia, Danemarca, Finlanda, Belgia, Italia şi Turcia.