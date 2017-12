UE aprobă importul de soia modificată genetic de la Monsanto

Comisia Europeană a aprobat importul de păstăi de soia modificate genetic de la Monsanto, după ce dezbaterile privind siguranța pentru sănătate a fertilizatorului glyphosate au întârziat câteva luni luarea acestei decizii. ”Astăzi, Comisia a autorizat importul a trei tipuri de soia modificate genetic de la Monsanto, după ce acestea au fost atent verificate, primind inclusiv aprobarea științifică din partea EFSA”, a anunțat CE, într-un comunicat dat publicității vineri, citat de Russia Today.

În urma acordului CE, soia Monsanto modificată genetic este autorizată pentru producerea de alimente atât pentru consumul animal, cât și cel uman, însă nu pentru a fi plantată pe terenurile agricole ale țărilor UE. Autorizația are o valabilitate de zece ani, însă UE a avertizat că toate produsele alimentare bazate pe acest tip de soia modificat genetic de la Monsanto vor fi atent monitorizate pe toată durata autorizării lor în țările comunitare. Acest tip de soia a fost deja aprobat pentru consum și de importatorul de top China. Monsanto a anunțat că plănuiește acum să suplimenteze cu 60 de milioane de metri pătrați de teren culturile de soia din tipurile modificate genetic acceptate de UE, pentru a face față exporturilor către China și țările UE.

Recoltele de soia modificată genetic sunt tratate cu un cocteil din doi fertilizatori, dicamba și glyphosate. Dicamba a fost aprobat în anul 1967 și a fost legat de creșterea numărului de cazuri de cancer și malformații la naștere în rândul membrilor familiilor de fermieri care utilizau fertilizatorul la culturile lor, potrivit unor studii guvernamentale și științifice efectuate de-a lungul timpului. Nici acum, lucrurile nu sunt lămurite în această privință în SUA, unde numeroase organizații de protecția consumatorului, de mediu și asociații de fermieri se opun utilizării celor două tipuri de fertilizatori folosite și la obținerea soiei modificate genetic.

Europa este al doilea mare consumator de soia, după ce dietele incluzând tot felul de preparate pe bază de soia au ajuns la mare modă. UE produce mai puțin de un milion de tone de soia pe an, în timp ce importurile sunt în jurul a 35 de milioane de tone pe an, potrivit World Wide Fund for Nature.