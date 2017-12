UE are mai multă nevoie de Turcia, nu invers

Vicepreşedintele Comisiei Europene Guenter Verheugen a ieşit ieri la rampă cu o serie de declaraţii ce nu vor trece neobservate sau necomentate îăn zilele următoare. Acesta apreciat că UE are mai multă nevoie de Turcia, şi nu invers, într-un interviu difuzat duminică de postul de radio german Deutschlandfunk. “Noi avem mai multă nevoie de Turcia decît are ea nevoie de noi. Este de o importanţă strategică primordială (...). Vorbesc despre securitatea în întreaga regiune. Nu trebuie decît să ne imaginăm ce s-ar întîmpla dacă Turcia ar lua alt drum decît cel al ancorării solide în comunitatea statelor occidentale. Ar fi un risc foarte mare pentru noi, pe care ar fi mai bine să nu ni-l asumăm”, a afirmat Guenter Verheugen. “Aderarea Turciei la UE ar fi un avantaj enorm pentru noi, ne-ar ajuta să reglementăm fără conflict relaţiile dintre democraţiile occidentale şi lumea musulmană în secolul XXI”, a mai apreciat acesta. În ceea ce priveşte ideea unui parteneriat privilegiat în locul unei aderări depline, promovată de Germania şi Franţa, vicepreşedintele Comisiei Europene a respins-o, la fel ca oficialii de la Ankara. “Turcii au deja un parteneriat privilegiat. Ei sînt ancoraţi mai puternic la UE decît toate celelalte ţări. Ei au deja uniunea vamală. Nu văd ce am putea oferi în plus Turciei pe care să nu îl aibă deja şi care să rămînă în afara unei aderări”, a afirmat acesta. Comisia Europeană a criticat, miercuri, încălcarea libertăţilor fundamentale în Turcia şi a cerut noi reforme în vederea unui progres în negocierile sale de aderare la UE, demarate în 2005 şi în prezent aflate în impas.

Vicepreşedintele Comisiei Europene a mai apreciat în continuare că o soluţie politică este posibilă pentru a-l convinge pe preşedintele ceh, Vaclav Klaus, să ratifice Tratatul de la Lisabona, deoarece germanii nu au nicio revendicare faţă de cehi. “UE a dat curs anumitor cerinţe ale Poloniei fără ca acest lucru să creeze mari probleme şi am putea face la fel pentru cehi fără problemă, deoarece Germania nu are absolut nicio revendicare faţă de Cehia. Astfel, în realitate, problema nu există”, a declarat Guenter Verheugen. Preşedintele ceh eurosceptic, Vaclav Klaus, a condiţionat recent semnarea Tratatului de o derogare pentru ţara sa, care să împiedice orice restituire a bunurilor germanilor din regiunea Sudeţi, confiscate după al Doilea Război Mondial, în virtutea decretelor semnate de preşedintele cehoslovac de la acea vreme, Edvard Benes. În opinia lui Gunter Verheugen, “decretele Benes sînt o temă care aparţine pubelelor Istoriei mondiale. Dar după părerea mea este o problemă care poate fi rezolvată”. Preşedintele ceh vrea ca ţara sa să beneficieze de o exceptare de la Carta europeană a Drepturilor Fundamentale, care face parte din Tratat, pentru ca descendenţii germanilor din Sudeţi să nu poată, de exemplu, sesiza Curtea Europeană de Justiţie pentru a contesta decizii ale tribunalelor cehe.