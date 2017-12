UE cere explicaţii privind criza laptelui contaminat din China

UE solicită explicaţii privind amplificarea crizei laptelui contaminat cu melamină în China, care a provocat îmbolnăvirea a mii de copii, în contextul în care gigantul Starbucks a retras laptele din magazinele chineze. Temerile că amploarea crizei ar fi mai mare decît s-a anunţat sînt confirmate de dezvăluirile făcute de o instituţie guvernamentală, care scot la iveală că 10% din cantitatea de lapte testat, provenind de la trei depozite, era contaminat cu melamină, o substanţă toxică ce ar putea provoca moartea. Mii de părinţi au intrat în panică şi au cerut explicaţii Guvernului chinez în urma declaraţiilor făcute de oficiali şi de cel mai mare producător de lapte praf pentru bebeluşi, Sanlu Group, care precizează că bebeluşii au fost depistaţi avînd pietre la rinichi şi alte complicaţii după ce au băut laptele toxic.

Potrivit ultimelor estimări, circa 6.244 de copii s-au îmbolnăvit. Patru copii au murit, iar 158 suferă de insuficienţă renală acută. Responsabilii pentru calitatea alimentelor au precizat că laptele comercializat pe piaţa din China este bun de consumat, acest incident fiind doar o încercare de a diminua încrederea consumatorilor în calitatea produselor alimentare. Directorul general al Comisiei Europene, responsabil pentru protecţia consumatorilor, Robert Madelin, a declarat că în UE nu au existat importuri de lapte praf chinezesc pentru bebeluşi şi nu au fost emise rapoarte privind problemele de sănătate cauzate de produse lactate chineze. Consumatorii din Occident care monitorizează China se confruntă din nou cu plîngeri privind alimente toxice, întîrzieri şi ilegalităţi, a precizat Madelin reporterilor din Beijing. Administraţia centrală pentru garantarea şi inspectarea calităţii din China învinuieşte doi mari producători de produse lactate, a relatat agenţia de presă chineză Xinhua. Aproape 10% din laptele în stare lichidă verificat la companiile Mengniu Dairy şi Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd conţinea melamină, substanţă interzisă în produsele alimentare. China a luat o serie de măsuri ca urmare a unor scandaluri similare de anul trecut, cînd a fost găsită melamină în hrană pentru animale exportată în SUA. Acum au avut loc arestări şi demiteri în cazul unor oficiali care au legătură cu compania Sanlu, deţinută în proporţie de 43% de gigantul neo-zeelandez Fonterra. Premierul neo-zeelandez, Helen Clark, a declarat că Beijingul a luat măsuri la solicitările ei.