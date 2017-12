UE discută cu SUA anularea vizelor pentru România, Polonia, Bulgaria şi Cipru

Anularea vizelor de călătorie în SUA pentru cetăţenii din România, Polonia, Bulgaria şi Cipru s-a aflat pe agenda întâlnirii bianuale UE-SUA în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne, care s-a desfăşurat, miercuri şi joi, la Washington. În timp ce americanii se bucură de călătorii fără viză, de până la 90 de zile, pe teritoriul UE, cetăţenii români, polonezi, ciprioţi şi bulgari care doresc să călătorească în SUA sunt obligaţi să obţină viză. Autorităţile de la Washington consideră că aceste patru state, care sunt membre UE, nu îndeplinesc, încă, anumite criterii pentru scutirea de la regimul vizelor obligatorii. Între acestea, comunicatul citează faptul că ele nu eliberează paşapoarte biometrice sau nu îndeplinesc pragul de refuz al vizelor. Executivul european a fost reprezentat de comisarul pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom, iar din delegaţie au făcut parte atât reprezentanţi ai preşedinţiei belgiene a UE (miniştrii de Interne, Justiţie şi un secretar de Stat pentru Migrare şi Azil) cât şi ai viitoarei preşedinţii ungare (un vicepremier şi ministrul de Interne). SUA au fost reprezentate de procurorul general Eric Holder şi secretarul pentru Securitate Internă, Janet Napolitano. Pe agenda întâlnirii, în afară de problema eliminării vizelor, s-au mai aflat discuţii cu privire la criminalitatea informatică, un acord între Bruxelles şi Washington privind înregistrarea numelor pasagerilor (PNR) şi Declaraţia de la Toledo, semnată de Napolitano şi omologii ei europeni, care se referă la măsuri specifice în patru domenii (securitatea aviaţiei, schimbul de informaţii, cercetare şi activităţi internaţionale). Oficialii au discutat şi despre securitatea transporturilor aeriene de mărfuri, în urma unor incidente recente.

Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat, miercuri seara, un proiect de lege vizând să faciliteze integrarea tinerilor imigranţi care acceptă să facă studii superioare sau să intre în armată. Textul a fost adoptat cu 216 voturi la 198 şi trebuie să fie aprobat şi de Senat, unde ar urma să întâmpine o rezistenţă mai puternică din partea opoziţiei. Proiectul de lege intitulat DREAM act (Development, Relief and Education for Alien Minors) permite facilitarea integrării tinerilor străini ai căror părinţi se află ilegal în SUA. Textul se aplică tinerilor sub 30 de ani, care au intrat în SUA înainte de a împlini 16 ani, care au petrecut cel puţin cinci ani pe teritoriul american şi care nu au avut probleme cu justiţia. Tânărul candidat va primi cetăţenia americană dacă acceptă să facă studii superioare sau dacă se angajează pentru doi ani în armată. Proiectul este criticat de republicani ca fiind o amnistie pentru imigranţii ilegali. În plus, opoziţia propunea o serie de amendamente pe care nu le-a putut obţine. Aproximativ 40 de democraţi au votat împotrivă, miercuri seara.