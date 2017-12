UE impune directive şi regulamente europene noi

CERINŢE 1 ianuarie 2014 aduce cu el modificări importante în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a Uniunii Europene (UE). Potrivit unor directive ale UE privind eficienţa energetică, de astăzi, ţările membre trebuie să facă economie la energie. Una dintre cerinţe privind eficienţa energetică prevede ca, începând de astăzi, fiecare stat membru să se asigure că 3% din suprafaţa totală a clădirilor deţinute sau închiriate de administraţiile publice centrale sau locale se renovează anual. În acest fel, mai-marii UE vor să se asigure că se îndeplinesc cerinţele minime în materie de performanţă energetică. În plus, UE a cerut ca fiecare stat membru să stabilească o schemă de obligaţii în ceea ce priveşte eficienţa energetică. În această idee, practic, de la 1 ianuarie 2014 şi până la 31 decembrie 2020, fiecare ţară trebuie să facă economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali. Totodată, de astăzi, consumatorii noncasnici nu vor mai beneficia de tarif reglementat, necesarul de energie electrică fiind achiziţionat de pe piaţa liberă. În altă ordine de idei, de astăzi întră în vigoare noi reglementări pentru bănci. Astfel, pachetul CRD IV va consacra în legislaţia UE un set cuprinzător de standarde internaţionale, cunoscute sub denumirea de Acordul Basel III. Pachetul cuprinde directiva UE nr. 36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii. Măsurile din pachet, care intră azi în vigoare, vizează consolidarea stabilităţii financiare prin sporirea rezistenţei sectorului bancar la şocuri financiare, contribuind totodată la creşterea economică durabilă, prin introducerea de norme armonizate necesare pentru piaţa unică şi, în acelaşi timp, prin garantarea fluxului creditelor către economia reală. Totodată, CRD IV va oferi posibilitatea statelor membre de a înăspri cerinţele prudenţiale şi de a limita primele acordate bancherilor. Noua legislaţie se va aplica tuturor băncilor europene.

CRITERII NOI Începutul de an aduce şi intrarea în vigoare a regulamentului UE în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii. Modificările vizează creşterea valorilor pragurilor contractelor cărora li se aplică cele trei directive. Pe de altă parte, Consiliul UE a suspendat, de azi, taxele vamale la importurile de combustibil pentru avioane cu reacţie. Suspendarea taxelor vamale va fi revizuită peste cinci ani. Decizia a fost luată pentru a preveni creşteri de preţuri la combustibil, în condiţiile în care de la 1 ianuarie se aplică un nou sistem de preferinţe tarifare generalizate. Astfel, de la această dată, mai multe ţări exportatoare de carburant pentru avioane vor înceta să beneficieze de acces preferenţial pe piaţa Uniunii, iar impunerea de taxe vamale pentru combustibilii de la aceşti furnizori ar putea determina o creştere a preţurilor în UE. Tot în prima zi din acest an se aplică regulamentul UE în ceea ce priveşte stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologării. Anul 2014 aduce şi o reducere a birocraţiei pentru societăţile care fuzionează, prin simplificarea procedurii de notificare a concentrărilor economice şi prin utilizarea unei proceduri simplificate pentru cazurile de fuziune care nu pun probleme.