UE ne dă bani să scăpăm de fosele septice

• Valu lui Traian începe să devină tot mai „europeană”. După demararea lucrărilor de branşament a comunei la reţeaua de gaze, a venit vremea ca locuitorii din Valu să renunţe la fosele septice în favoarea reţelei de canalizare.

• Contractul de finanţare pentru extinderea canalizării din localitate, etapa a III-a, proiect ce valorează 26,3 milioane de lei, a fost semnat, ieri, la Mamaia. Contribuţia SC RAJA SA Constanţa la acest plan este de 5 milioane de lei.

• Convenţia a fost încheiată între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), SC RAJA SA şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, în prezenţa ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorivici, dar şi al ministrului mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Şelaru.

Comuna Valu lui Traian îmbracă „haine noi”, cu bani europeni. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, a semnat, ieri, la Mamaia, contractul de finanţare din fonduri europene pentru extinderea reţelei de canalizare din comună. Proiectul, în valoare de peste 26 de milioane de lei, face parte din seria de proiecte europene demarate de SC RAJA SA Constanţa. Acesta, şi încă cinci programe europene privind mediul, au fost semnate cu prilejul celei de-a XII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu. „Problema rezolvării canalizării în localitatea Valu lui Traian este un lucru bun pentru cetăţeni, dar este un lucru şi mai bun pentru mediu. Compania de apă din Constanţa a avut cel mai mare proiect european în cadrul primei axe a POS de Mediu. Practic, RAJA SA a adus în regiunea Constanţa-Ialomiţa 300 de milioane de euro reprezentând investiţii europene”, a declarat directorul SC RAJA SA, Felix Stroe. „Această investiţie înseamnă foarte mult pentru localitatea noastră, reprezintă finalizarea a tot ceea ce înseamnă canalizare în toată comuna. Pot să vă spun că reprezintă aproape 40 de kilometri de canalizare şi cuprinde 140 de străzi. Continuăm şi cu lucrările de la reţeaua de gaze, iar anul viitor urmează să asfaltăm străzile. Norocul nostru a fost că am avut studii de fezabilitate, altfel nu intram în program”, a spus primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi. În cadrul conferinţei de la malul mării, ministrul Rovana Plumb a menţionat că România are, în tratatul de aderare, două angajamente foarte importante asumate, legate de mediu, care trebuie finalizate până în 2017, respectiv 2018. „Primul este legat de infrastructura de apă şi canalizare care, până în 2018, trebuie să ajungă la o rată de 80% de beneficiari, iar pentru managementul integrat al deşeurilor, angajamentul României este ca până în 2017 să realizăm toate acele depozite şi tot sistemul integrat de management, respectiv staţii de tratare mecano-biologică, o serie întreagă de alte instalaţii astfel încât să putem să putem să diminuăm impactul asupra mediului prin generarea de deşeuri”, a declarat ministrul Mediului. De asemenea, este important de menţionat că până în mai 2012, sumele venite de la UE au reprezentat un cuantum de 197 de milioane de euro, rata de absorbţie fiind de de 4,37%, însă, după un an de la preluarea portofoliului de către guvernarea USL, rata de atragere a fondurilor a crescut la 16%, adică 500 de milioane de euro au ajuns în România prin fonduri europene.