UE şi SUA cer Bulgariei să remedieze situaţia romilor

Reprezentanţi ai UE şi SUA au cerut Bulgariei să remedieze situaţia populaţiei rome, în cadrul unui seminar la Sofia, la care au participat lideri ai comunităţii rome din Balcani, inclusiv din România Seminarul intitulat „Protecţie, prevenţie şi promovarea drepturilor romilor” a reunit reprezentanţi romi din Bulgaria, România, Serbia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar al American Bar Association.

Potrivit lui Zinaida Zlatanova, directorul reprezentanţei Comisiei Europene la Sofia, Bulgaria trebuie să adopte măsuri în cadrul unei strategii ample privind integrarea romilor, până la sfârşitul anului 2011. Aceasta a subliniat că în aprilie 2011 va fi lansată Strategia UE privind Integrarea Romilor, iar UE le va cere statelor membre să elaboreze strategii proprii pentru rezolvarea problemelor celor aproximativ 12 milioane de romi din Europa. „Romii sunt cetăţeni bulgari, au de asemenea drepturi şi merită protecţia pe care voi şi organizaţiile voastre o pot furniza”, a declarat la rândul său ambasadorul SUA în Bulgaria, James Warlick, adresându-se participanţilor la forum. Diplomatul american a afirmat că romii sunt probabil cel mai marginalizat grup etnic din Bulgaria şi din întreaga regiune şi şi-a afirmat propriul angajament faţă de rezolvarea problemelor cu care se confruntă ei. „Din ce am văzut, comunitatea romă din Bulgaria nu are o voce proprie şi de aceea mulţi dintre ei sunt abuzaţi de persoane lipsite de scrupule”, a continuat James Warlick, adăugând că, în ultimii ani, Bulgaria a căutat o soluţie de aur la problemele romilor, dar aceasta nu este uşor de găsit. Konstantin Pencev, ombudsman în Bulgaria, a declarat că societatea bulgară are multe de făcut pentru a ajuta nu doar etnicii romi, ci şi toate persoanele sărace din ţară, care nu îşi permit angajarea unor avocaţi şi nu pot apela la servicii de consiliere juridică.