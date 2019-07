UE te învață cum să reduci cu 20% factura la energie

Consumatorii de energie pot economisi foarte uşor 20% din factură prin soluţii simple aplicate în bucătărie, sufragerie, baie sau dormitor, potrivit unei campanii derulate de Comisia Europeană, cu sprijinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), având ca scop creşterea eficienţei energetice. Astfel, potrivit site-ului campaniei, www.economielaenergie.eu, o metodă la îndemână este spălarea hainelor la 30 de grade Celsius, ceea ce va duce la economii de până la 60 lei pe an. Totodată, puteţi reduce temperatura maşinii de spălat vase cu 20 grade, pentru a economisi 30% din costurile de funcţionare. E de preferat utilizarea funcţiei de ventilaţie a cuptorului, precum şi folosirea un fierbător electric în loc să încălzim apa pe plită. Dacă temperatura din frigider şi congelator este prea scăzută, pierdeţi bani. Setaţi temperatura la 4 - 6 grade la frigider şi -18 grade la congelator. Utilizarea becurilor economice mai aduce o economie de 60 lei pe an pentru fiecare bec. Alegeţi cu atenţie aparatele electrocasnice, pentru a realiza economii de energie de până la 60%. Trebuie doar să verificaţi eticheta energetică UE. Scoateţi din priză electrocasnicele atunci când nu sunt în uz, pentru a economisi aproximativ 180 lei pe an şi folosiţi un prelungitor cu întrerupător pentru a opri automat aparatele când nu le utilizaţi. Chiar trebuie urmăriţi un film cu lumina aprinsă? Stingeţi-o şi economisiţi bani! Lumina soarelui este gratuită, aşa că ridicaţi storurile pentru a lăsa lumina să pătrundă în locuinţă. Şi nu uitaţi că un contor inteligent va poate arăta în timp real cheltuielile cu energia. În ceea ce priveşte temperatura din casă, optim este intervalul 18 - 21 grade. Efectuaţi întreţinerea centralei termice în mod regulat pentru a scădea factura la încălzire cu până la 20%. Iarna, setaţi termostatul la 21 de grade, aceasta fiind temperatura optimă pentru sănătatea, confortul şi bugetul dumneavoastră. Nu deschideţi ferestrele dacă vă este prea cald, mai bine reduceţi temperatura sistemului de încălzire. Soluţii pentru a reduce pierderile de căldură sunt şi îndepărtarea obiectelor care obstrucţionează caloriferele, precum şi înlocuirea garniturilor de etanşare deteriorate ale uşilor şi ferestrelor. Vara se recomandă să ţineţi ferestrele închise dacă nu bate vântul şi dacă temperatura exterioară este mai mare decât temperatura interioară. În baie, instalarea unui cap de duş economic cu regulator de debit poate duce la economii de 15 lei pe lună. De asemenea, reduceţi timpul petrecut zilnic la duş cu doar trei minute, lucru care va duce la economia a 115 lei, pentru fiecare persoană, pe an. Închiderea robinetului de apă caldă în timpul pauzelor din rutina dumneavoastră de dimineaţă va reduce semnificativ consumul de energie. Utilizaţi apa rece ori de câte ori este posibil, pentru economii şi mai mari.